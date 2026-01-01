GreenBean DMX Control 30 пульт

Описание

GreenBean DMX Control 30 – сверхкомпактный беспроводной пульт дистанционного управления по протоколу DMX, который, благодаря небольшим размерам 20х9х5 см и встроенному аккумулятору, поможет развернуть систему дистанционного управления осветительным и студийным оборудованием на выезде или в стационарной студии.

Управляйте LED панелями прожекторами, стробоскопами, генераторами тумана и другими устройствами (причем от разных производителей) по протоколу DMX512 в видестудиях, на театральных и клубных сценах, съемочных площадках, в барах, кафе, банкетных залах и в других местах, где необходимо быстро организовать дистанционное управление небольшим набором устройств.

Пульт управления DMX Control 30 передает сигнал управления DMX512 по кабельной линии или радиоканалу. Управляемые приборы в этом случае должны быть дополнительно укомплектованы приемниками, например беспроводным приемопередатчиком GreenBean AirDMX 512R PRO.

DMX-пульт поможет контролировать до 5 приборов (6 каналов или параметров настройки каждый) и способен запоминать до 495 самостоятельно программируемых сцен с участием этих приборов. Программы запускаются автоматически или вручную.

Пульт может питаться от встроенного аккумулятора, время работы которого при полном заряде около 6 часов (и более в зависимости от интенсивности использования) или стандартной сети 220 В.

Особенности:

