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GreenBean DMX Control 30 пульт
GreenBean DMX Control 30 пульт
GreenBean DMX Control 30 пульт
GreenBean DMX Control 30 пульт
GreenBean DMX Control 30 пульт

GreenBean DMX Control 30 пульт

GreenBean
Артикул: DAN-9492

GreenBean DMX Control 30 пульт для управление 5 приборами, 30 каналов DMX, 5 программ по 99 сцен (495 сцен). Передача сигнала управления DMX512 по кабельной линии или радиоканалу 2.4ГГц. Питание от сети 220В, встроенный аккумулятор.

Описание

GreenBean DMX Control 30 – сверхкомпактный беспроводной пульт дистанционного управления по протоколу DMX, который, благодаря небольшим размерам 20х9х5 см и встроенному аккумулятору, поможет развернуть систему дистанционного управления осветительным и студийным оборудованием на выезде или в стационарной студии.

Управляйте LED панелями прожекторами, стробоскопами, генераторами тумана и другими устройствами (причем от разных производителей) по протоколу DMX512 в видестудиях, на театральных и клубных сценах, съемочных площадках, в барах, кафе, банкетных залах и в других местах, где необходимо быстро организовать дистанционное управление небольшим набором устройств.

Пульт управления DMX Control 30 передает сигнал управления DMX512 по кабельной линии или радиоканалу. Управляемые приборы в этом случае должны быть дополнительно укомплектованы приемниками, например беспроводным приемопередатчиком GreenBean AirDMX 512R PRO.

DMX-пульт поможет контролировать до 5 приборов (6 каналов или параметров настройки каждый) и способен запоминать до 495 самостоятельно программируемых сцен с участием этих приборов. Программы запускаются автоматически или вручную.

Пульт может питаться от встроенного аккумулятора, время работы которого при полном заряде около 6 часов (и более в зависимости от интенсивности использования) или стандартной сети 220 В.

 

Особенности:

  •  5 управляемых сканеров по 6 каналов каждый (30 каналов управления)
  •  5 программ по 99 сцен (495 сцен).
  •  6 ползунков (DMX-фейдеров)
  •  Режимы ручного и программного управления
  •  Встроенный модуль передатчика сигнала DMX 512 на частоте 2.4 ГГц
  •  Встроенный аккумулятор (время работы не менее 6 часов)

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