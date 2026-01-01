Fujimi FJ-RC6 универсальный инфракрасный пульт дистанционного управления

Доступны модификации для DSLR-камер Canon FJ-RC6C, Nikon FJ-RC6N, SONY FJ-RC6S (оснащен таймером с двух секундной задержкой).
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJ-RC6 – подходит для большинства фотокамер, имеющих инфракрасный приемник. Осуществляет дистанционный спуск затвора с расстояния 5–8 м.
Использование беспроводного пульта дистанционного управления устраняет движения камеры, связанные с нажатием кнопки спуска затвора.
Доступны модификации для DSLR-камер Canon FJ-RC6C, Nikon FJ-RC6N, SONY FJ-RC6S (оснащен таймером с двух секундной задержкой).
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