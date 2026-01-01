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Fujimi FJ-RC6 универсальный инфракрасный пульт дистанционного управления

Fujimi FJ-RC6 универсальный инфракрасный пульт дистанционного управления

Fujimi
Артикул: NVF-1270

Fujimi FJ-RC6 – подходит для большинства фотокамер, имеющих инфракрасный приемник. Осуществляет дистанционный спуск затвора с расстояния 5–8 м.

Использование беспроводного пульта дистанционного управления устраняет движения камеры, связанные с нажатием кнопки спуска затвора.

Описание

Доступны модификации для DSLR-камер Canon FJ-RC6C, Nikon FJ-RC6N, SONY FJ-RC6S (оснащен таймером с двух секундной задержкой).

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