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Bowens BW-7770 пульт дистанционного управления RC5 Creo

Bowens BW-7770 пульт дистанционного управления RC5 Creo

Bowens
Артикул: PSL-047

Bowens BW-7770 – исключительно компактный и легкий инфракрасный пульт дистанционного управления генераторами Creo Bowens.

Описание

Карманный пульт дистанционного управления для генераторов Creo делает работу с генераторами Creo 1200 и Creo 2400 легкой и удобной. При весе всего 34 гр. пульт обеспечивает точное управление генераторами, а значит и освещением, на расстоянии до 7 метров. 
 
Пульт ДУ позволяет управлять уровнями мощности, параметрами пилотного света, тестовой вспышкой, настройками каналов и другими функциями. Многофункциональный пульт имеет 8 инфракрасных каналов и позволяет управлять несколькими источниками света, не отходя от камеры. 
 

Комплектация

  • Пульт дистанционного управления.
  • Элемент питания CR2032.

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