Bowens BW-7770 пульт дистанционного управления RC5 Creo

Описание

Карманный пульт дистанционного управления для генераторов Creo делает работу с генераторами Creo 1200 и Creo 2400 легкой и удобной. При весе всего 34 гр. пульт обеспечивает точное управление генераторами, а значит и освещением, на расстоянии до 7 метров.