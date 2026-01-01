Bowens BW-3960 пульт ДУ RC4 для Gemini R и Gemini Pro

Карманный пульт Bowens BW-3960 RC4 для моноблоков Gemini серий R и PRO делает роботу легкой и удобной. Это маленькое устройство, которое весит всего 34 грамма, обеспечивает точное управление моноблоками в радиусе 7 метров. Мультифункциональность и 8 каналов (инфракрасных) позволяют управлять множеством моноблоков одновременно, даже не отходя от камеры. Пульт ДУ позволяет управлять уровнями мощности, параметрами пилотного света, тестовой вспышкой, настройками каналов и другими функциями. Пульт может также использоваться для управления ветродуями Jetstream 250 и 350.
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