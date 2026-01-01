images
Bowens BW-3960 пульт ДУ RC4 для Gemini R и Gemini Pro

Bowens BW-3960 пульт ДУ RC4 для Gemini R и Gemini Pro

Bowens
Артикул: PSL-046

Bowens BW-3960 – исключительно компактный и легкий инфракрасный пульт дистанционного управления моноблоками Gemini R и Gemini Pro.

Описание

Карманный пульт Bowens BW-3960 RC4 для моноблоков Gemini серий R и PRO делает роботу легкой и удобной. Это маленькое устройство, которое весит всего 34 грамма, обеспечивает точное управление моноблоками в радиусе 7 метров. Мультифункциональность и 8 каналов (инфракрасных) позволяют управлять множеством моноблоков одновременно, даже не отходя от камеры. Пульт ДУ позволяет управлять уровнями мощности, параметрами пилотного света, тестовой вспышкой, настройками каналов и другими функциями. Пульт может также использоваться для управления ветродуями Jetstream 250 и 350.

Комплектация

В комплекте элемент питания CR2032.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Великие фотографы. Рут Оркин (©Ruth Orkin)
Великие фотографы. Рут Оркин (©Ruth Orkin)
Видеоурок «5 способов улучшить качество аудио в видеороликах»
Видеоурок «5 способов улучшить качество аудио в видеороликах»
Эйко Хосоэ: современная японская фотография. Откровенность на грани фола
Эйко Хосоэ: современная японская фотография. Откровенность на грани фола
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.