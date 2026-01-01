Visico VС-500HHLR импульсная студийная вспышка с рефлектором

Конструктивно у вспышки предусмотрена плавная регулировка мощности 1/1-1/32, которая позволит правильно настроить свет, а длительность импульса составляет 1/1000-1/2500. Время перезарядки вспышки 1 сек.
Моноблок оснащен большим ЖК экраном с подсветкой, раздельной регулировкой мощности пилотного света и вспышки, звуковым индикатором готовности. Пилотный свет включается после полной зарядки конденсаторов, что обеспечивает дополнительную визуальную индикацию готовности вспышки.
Характеристики:
- пилотный свет постоянный, W – 250
- ведущее число (2 м, ISO 100) с рефлектором SF-610 – 78
- время зарядки, с – 1
- длительность импульса, с – 1/200-1/1200
- мощность импульсной лампы вспышки, Дж – 500
- система охлаждения – да
- цветовая температура, К – 5500k ± 200
- размер, см – 32х13х13 (без рефлектора)
- вес, кг – 2,8