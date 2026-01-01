Visico VС-400HHLR импульсная студийная вспышка с рефлектором

Описание

Конструктивно у вспышки предусмотрена плавная регулировка мощности 1/1-1/32, которая позволит правильно настроить свет, а длительность импульса составляет 1/1000-1/2500. Время перезарядки вспышки 1 сек.

Моноблок оснащен большим ЖК экраном с подсветкой, раздельной регулировкой мощности пилотного света и вспышки, звуковым индикатором готовности. Пилотный свет включается после полной зарядки конденсаторов, что обеспечивает дополнительную визуальную индикацию готовности вспышки.

Характеристики: