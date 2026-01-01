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Visico VС-400HHLR импульсная студийная вспышка с рефлектором
Visico VС-400HHLR импульсная студийная вспышка с рефлектором
Visico VС-400HHLR импульсная студийная вспышка с рефлектором

Visico VС-400HHLR импульсная студийная вспышка с рефлектором

Visico
Артикул: NVF-7703

Visico VС-400 HHLR – импульсная студийная вспышка с рефлектором. Мощностью 400 Дж и кольцевой импульсной лампой. 

Описание

Конструктивно у вспышки предусмотрена плавная регулировка мощности 1/1-1/32, которая позволит правильно настроить свет, а длительность импульса составляет 1/1000-1/2500. Время перезарядки вспышки 1 сек.

Моноблок оснащен большим ЖК экраном с подсветкой, раздельной регулировкой мощности пилотного света и вспышки, звуковым индикатором готовности. Пилотный свет включается после полной зарядки конденсаторов, что обеспечивает дополнительную визуальную индикацию готовности вспышки.

Характеристики:

  • пилотный свет постоянный, W – 150
  • ведущее число (2 м, ISO 100) 1/60 – 70
  • время зарядки, с – 1
  • длительность импульса, с – 1/1000-1/2500
  • мощность импульсной лампы вспышки, Дж – 400
  • система охлаждения – да
  • цветовая температура, К – 5500k ± 200
  • размер, см – 30х13х13 (без рефлектора)
  • вес, кг – 2,5

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