Visico VL-400PLUS импульсная студийная вспышка с рефлектором

Описание

По сути, это обновленная версия вспышки серии VT, но наличие приемника радиосинхронизатора, работающего на частоте 2,4 ГГц делают ее более удобной в работе. Конструктивно предусмотрена плавная регулировка мощности 1/1-1/32 с шагом 1/10, которая позволит правильно настроить свет, а длительность импульса составляет 1/800-1/1200. Время перезарядки вспышки колеблется от 0,8 до 2,3 сек.

Характеристики: