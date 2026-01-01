Visico VL-300PLUS студийная вспышка с режимами AC/DC и аккумулятором

Описание

Данная модель является обновленной версией вспышки серии VT, в которой есть встроенный приемник радиосинхронизатора работающий на частоте 2,4 ГГц, что позволяет надежно синхронизировать вспышку на расстоянии до 100 м.

Компактыне размеры позволяют работать в небольших студиях, а так же использовать их на выездных съемках.

Плавная регулировка мощности 1/1-1/32 с шагом 1/10 позволит правильно настроить свет, длительность импульса составляет 1/800-1/1200, время перезарядки от 0,5 до 2 сек.

Для настройки параметров, вспышка оснащена цифровым дисплеем.

Наличие байонетного крепления типа Bowens позволит подобрать большое количество светоформирующих насадок.

Характеристики: