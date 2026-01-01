Visico VL-300PLUS импульсная студийная вспышка с рефлектором

По сути, это обновленная версия вспышки серии VT, но наличие приемника радиосинхронизатора, работающего на частоте 2,4 ГГц делают ее более удобной в работе. Конструктивно предусмотрена плавная регулировка мощности 1/1-1/32 с шагом 1/10, которая позволит правильно настроить свет, а длительность импульса составляет 1/800-1/1200. Время перезарядки вспышки колеблется от 0,6 до 2 сек.
Характеристики:
- цифровое управление – да
- байонет – Bowens
- пилотный свет постоянный, W – 75
- ведущее число – 65
- время зарядки, с – 0,6-2
- длительность импульса, с – 1/800-1/1200
- мощность импульсной лампы вспышки, Дж – 200
- синхронизация – по встроенной световой ловушке, синхрокабель, vc-801tx/vc-816tx
- цветовая температура, К – 5500k ± 200
- корпус – пластик
- вес, кг – 1