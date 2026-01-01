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Visico VL-200PLUS импульсная студийная вспышка с рефлектором
Visico VL-200PLUS импульсная студийная вспышка с рефлектором

Visico VL-200PLUS импульсная студийная вспышка с рефлектором

Visico
Артикул: NVF-7700

Visico VL-200 PLUS – импульсная студийная вспышка с рефлектором. Мощностью 200 Дж и встроенным приемником радиосинхронизатора. Байонет Bowens.

Описание

По сути, это обновленная версия вспышки серии VT, но наличие приемника радиосинхронизатора, работающего на частоте 2,4 ГГц делают ее более удобной в работе. Конструктивно предусмотрена плавная регулировка мощности 1/1-1/32 с шагом 1/10, которая позволит правильно настроить свет, а длительность импульса составляет 1/800-1/1200. Время перезарядки вспышки колеблется от 0,5 до 2 сек.

Характеристики:

  • цифровое управление – да 
  • байонет – Bowens
  • пилотный свет постоянный, W – 75
  • ведущее число – 55
  • время зарядки, с – 0,5-1,8
  • длительность импульса, с – 1/800-1/1200
  • мощность импульсной лампы вспышки, Дж – 200
  • синхронизация – по встроенной световой ловушке, синхрокабель, vc-801tx/ vc-816tx
  • цветовая температура, К – 5500k ± 200
  • корпус – пластик 
  • вес, кг – 0,9

 

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