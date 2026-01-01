Visico VE-300PLUS KIT студийная вспышка

Описание

Вспышка оснащена рефлектором и лампой пилотного света мощностью 150 Вт. Длительность импульса составляет от 1/800 до 1/1200 с, а цветовая температура соответствует естественному дневному свету - 5600 K.

Функционал вспышки включает в себя встроенный радиосинхронизатор и плавный старт пилотного света, поддерживается синхронизация по световому импульсу, через синхрокабель и через радиосинхронизатор.

Также имеется активное охлаждение и функция аварийной защиты от перегрева.

Вспышка имеет простое и удобное управление. На задней панели находится дисплей для установки и регулировки мощности вспышки. Отдельные кнопки включают и выключают вспышку, пилотный свет, светосинхронизатор, звуковой сигнал готовности вспышки и кнопка "тест".

Характеристики: