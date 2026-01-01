Visico VE-300PLUS KIT студийная вспышка

Вспышка оснащена рефлектором и лампой пилотного света мощностью 150 Вт. Длительность импульса составляет от 1/800 до 1/1200 с, а цветовая температура соответствует естественному дневному свету - 5600 K.
Функционал вспышки включает в себя встроенный радиосинхронизатор и плавный старт пилотного света, поддерживается синхронизация по световому импульсу, через синхрокабель и через радиосинхронизатор.
Также имеется активное охлаждение и функция аварийной защиты от перегрева.
Вспышка имеет простое и удобное управление. На задней панели находится дисплей для установки и регулировки мощности вспышки. Отдельные кнопки включают и выключают вспышку, пилотный свет, светосинхронизатор, звуковой сигнал готовности вспышки и кнопка "тест".
Характеристики:
- максимальная мощность - 300 Дж
- время перезарядки - 0,3 - 1,3 с
- цветовая температура - 5600 К
- дисплей - есть
- длительность импульса - от 1/800 до 1/1200 с
- лампа моделирующего света - 150 Вт
- байонет - Bowens
- ведущее число - 60 (2 м ISO 100) (при использовании рефлектора SF-610)
- питание - 220 В
- размер - 300х125x125 мм без рефлектора
- вес - 2 кг