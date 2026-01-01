Visico 5 TTL моноблок с аккумулятором

Описание

Функция TTL позволяет автоматически определяют экспозицию камеры, также можно запустить вспышку в ручном режиме, с регулируемым выходом от 1/1 до 1/128.

Моноблок имеет встроенный 2,4 ГГц радиоприемник, для управления через синхронизатор Visico VC-818TX, для систем Canon и Nikon. Visico VC-818TX, установленный в горячий башмак камеры, позволяет ей обменивается данными со вспышкой через TTL канал. Радио система поддерживает 3 группы (А, В, С) и 4 канала в TTL режиме.

Вспышка поддерживает высокоскоростную синхронизацию (HSS) и может быть синхронизирована с очень высокой скоростью затвора (до 1/8000 с).

Постоянный (пилотный) свет моноблока спроэктирован на базе LED, что облегчает систему автофокусировки камеры в условиях низкой освещенности. Мощность 13 Вт (эквивалент галогенной лампы, приблизительно 130W).

Вспышка также имеет многорежимную (strobo) съемку, с регулировкой числа вспышек и их частоты, которая используется для съемки быстрых серий, чтобы захватить быструю последовательность событий в одном кадре.

Питание осуществляется по средствам литий-ионного аккумулятор (11,1 V, 6000 мАh) который обеспечивает 500 импульсов на полной мощности с 2,5 секундным временем перезарядки.

Характеристики: