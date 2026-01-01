Visico 5 TTL моноблок с аккумулятором

Функция TTL позволяет автоматически определяют экспозицию камеры, также можно запустить вспышку в ручном режиме, с регулируемым выходом от 1/1 до 1/128.
Моноблок имеет встроенный 2,4 ГГц радиоприемник, для управления через синхронизатор Visico VC-818TX, для систем Canon и Nikon. Visico VC-818TX, установленный в горячий башмак камеры, позволяет ей обменивается данными со вспышкой через TTL канал. Радио система поддерживает 3 группы (А, В, С) и 4 канала в TTL режиме.
Вспышка поддерживает высокоскоростную синхронизацию (HSS) и может быть синхронизирована с очень высокой скоростью затвора (до 1/8000 с).
Постоянный (пилотный) свет моноблока спроэктирован на базе LED, что облегчает систему автофокусировки камеры в условиях низкой освещенности. Мощность 13 Вт (эквивалент галогенной лампы, приблизительно 130W).
Вспышка также имеет многорежимную (strobo) съемку, с регулировкой числа вспышек и их частоты, которая используется для съемки быстрых серий, чтобы захватить быструю последовательность событий в одном кадре.
Питание осуществляется по средствам литий-ионного аккумулятор (11,1 V, 6000 мАh) который обеспечивает 500 импульсов на полной мощности с 2,5 секундным временем перезарядки.
Характеристики:
- мощность, Дж – 400
- ведущее число (iso 100, 2 м) – 68
- диапазон мощности – 1/1-1/128
- время перезарядки, с – 0,01-2,8
- байонет – Bowens
- пилотный свет – LED
- цветовая температура, К – 5600 ± 200
- синхронизация – 1/650-1/10000
- режимы работы вспышки – ETTL, M, MULTI
- строб-режим/multi – до 20 вспышек, до 30 гц
- компенсация экспозиции – ± 5 шагов (в режиме TTL)
- синхронизация – 3,5 мм разъем синхронизации
- охлаждение – активное охлаждение с помощью вентилятора
- звуковое оповещение – да
- емкость батареи – 11,1 В, 6000 mah
- напряжение – 100-240в ~ 50/60 гц, 12в постоянного тока
- количество вспышек на полной мощности – около 500 на 1 заряде аккумулятора
- размер (без батареи), см – 20х12х12
- вес (без батареи), кг – 1,85
- доп.разъемы – pc-порт, usb-порт