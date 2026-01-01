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Visico 5 TTL моноблок с аккумулятором
Visico 5 TTL моноблок с аккумулятором
Visico 5 TTL моноблок с аккумулятором
Visico 5 TTL моноблок с аккумулятором
Visico 5 TTL моноблок с аккумулятором

Visico 5 TTL моноблок с аккумулятором

Visico
Артикул: NVF-8021

Visico 5 TTL – TTL моноблок со встроенной батареей и поддержкой высокоскоростной синхронизации (HSS). 

Описание

Функция TTL позволяет автоматически определяют экспозицию камеры, также можно запустить вспышку в ручном режиме, с регулируемым выходом от 1/1 до 1/128.

Моноблок имеет встроенный 2,4 ГГц радиоприемник, для управления через синхронизатор Visico VC-818TX, для систем Canon и Nikon. Visico VC-818TX, установленный в горячий башмак камеры, позволяет ей обменивается данными со вспышкой через TTL канал. Радио система поддерживает 3 группы (А, В, С) и 4 канала в TTL режиме.

Вспышка поддерживает высокоскоростную синхронизацию (HSS) и может быть синхронизирована с очень высокой скоростью затвора (до 1/8000 с).

Постоянный (пилотный) свет моноблока спроэктирован на базе LED, что облегчает систему автофокусировки камеры в условиях низкой освещенности. Мощность 13 Вт (эквивалент галогенной лампы, приблизительно 130W).

Вспышка также имеет многорежимную (strobo) съемку, с  регулировкой числа вспышек и их частоты, которая используется для съемки быстрых серий, чтобы захватить быструю последовательность событий в одном кадре.

Питание осуществляется по средствам литий-ионного аккумулятор (11,1 V, 6000 мАh) который обеспечивает 500 импульсов на полной мощности с 2,5 секундным временем перезарядки.

Характеристики:

  • мощность, Дж – 400
  • ведущее число (iso 100, 2 м) – 68
  • диапазон мощности – 1/1-1/128
  • время перезарядки, с – 0,01-2,8
  • байонет – Bowens
  • пилотный свет – LED
  • цветовая температура, К – 5600 ± 200
  • синхронизация – 1/650-1/10000
  • режимы работы вспышки – ETTL, M, MULTI
  • строб-режим/multi – до 20 вспышек, до 30 гц
  • компенсация экспозиции – ± 5 шагов (в режиме TTL)
  • синхронизация – 3,5 мм разъем синхронизации
  • охлаждение – активное охлаждение с помощью вентилятора
  • звуковое оповещение – да
  • емкость батареи – 11,1 В,  6000 mah
  • напряжение – 100-240в ~ 50/60 гц, 12в постоянного тока
  • количество вспышек на полной мощности – около 500 на 1 заряде аккумулятора
  • размер (без батареи), см – 20х12х12
  • вес (без батареи), кг – 1,85
  • доп.разъемы – pc-порт, usb-порт

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