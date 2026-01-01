Visico 5 TTL Kit Bag студийная вспышка с аккумуляторной батареей с передатчиком Visico VC-818TX

Описание

Вспышка исполнена со встроенной аккумуляторной батареей. Такое конструктивное решение добавляет мобильность и удобство в использовании.

Длительность импульса составляет от 1/650 до 1/10000 с, а цветовая температура соответствует естественному дневному свету - 5600 K.

Моноблок имеет фукцию TTL и поддержку высокоскоростной синхронизации HSS. Он может быть синхронизирована с очень высокой скоростью затвора (до 1/8000 с). Функция TTL позволяет автоматически определять экспозицию камеры.

Вспышка имеет встроенный 2,4 ГГц радиоприемник, для управления через передатчик Visico VC-818TX для систем Canon. Передатчик установленный в горячий башмак камеры, позволяет ей обменивается данными с моноблоком через TTL канал. Радиопередатчик поддерживает 3 группы (А, В, С) и 4 канала в TTL режиме.

Для удобства транспортировки и хранения вспышка поставляется в удобной сумке.

Характеристики: