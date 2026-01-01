Visico 5 TTL Kit Bag студийная вспышка с аккумуляторной батареей с передатчиком Visico VC-818TX

Вспышка исполнена со встроенной аккумуляторной батареей. Такое конструктивное решение добавляет мобильность и удобство в использовании.
Длительность импульса составляет от 1/650 до 1/10000 с, а цветовая температура соответствует естественному дневному свету - 5600 K.
Моноблок имеет фукцию TTL и поддержку высокоскоростной синхронизации HSS. Он может быть синхронизирована с очень высокой скоростью затвора (до 1/8000 с). Функция TTL позволяет автоматически определять экспозицию камеры.
Вспышка имеет встроенный 2,4 ГГц радиоприемник, для управления через передатчик Visico VC-818TX для систем Canon. Передатчик установленный в горячий башмак камеры, позволяет ей обменивается данными с моноблоком через TTL канал. Радиопередатчик поддерживает 3 группы (А, В, С) и 4 канала в TTL режиме.
Для удобства транспортировки и хранения вспышка поставляется в удобной сумке.
Характеристики:
- максимальная мощность - 400 Дж
- время перезарядки - 0,01 - 2,8 с
- цветовая температура - 5600 К
- дисплей - есть
- стробоскопический режим вспышки - есть
- компенсация экспозиции вспышки - ±3 ступени с шагом 1/3 (в TTL модели)
- длительность импульса - от 1/650 до 1/10000 с
- лампа моделирующего света - 13 Вт LED
- байонет - Bowens
- ведущее число - 68 (2 м ISO 100)
- питание - батарея 11,1 V, 6000 mAh
- размер - 200х120x120 мм без рефлектора
- вес - 1,8 кг