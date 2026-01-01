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Visico 5 TTL Kit Bag студийная вспышка с аккумуляторной батареей с передатчиком Visico VC-818TX
Visico 5 TTL Kit Bag студийная вспышка с аккумуляторной батареей с передатчиком Visico VC-818TX
Visico 5 TTL Kit Bag студийная вспышка с аккумуляторной батареей с передатчиком Visico VC-818TX
Visico 5 TTL Kit Bag студийная вспышка с аккумуляторной батареей с передатчиком Visico VC-818TX
Visico 5 TTL Kit Bag студийная вспышка с аккумуляторной батареей с передатчиком Visico VC-818TX
Visico 5 TTL Kit Bag студийная вспышка с аккумуляторной батареей с передатчиком Visico VC-818TX

Visico 5 TTL Kit Bag студийная вспышка с аккумуляторной батареей с передатчиком Visico VC-818TX

Visico
Артикул: DAN-4759

Студийная вспышка Visico 5 TTL Kit Bag с аккумуляторной батареей и передатчиком Visico VC-818TX.

Студийный моноблок мощностью 400 Дж, имеет встроенную систему радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, регулировку мощности от 1/1 до 1/128 и пилотный свет 13 Вт LED. Байонет - Bowens.

Описание

Вспышка исполнена со встроенной аккумуляторной батареей. Такое конструктивное решение добавляет мобильность и удобство в использовании.

Длительность импульса составляет от 1/650 до 1/10000 с, а цветовая температура соответствует естественному дневному свету - 5600 K.

Моноблок имеет фукцию TTL и поддержку высокоскоростной синхронизации HSS. Он может быть синхронизирована с очень высокой скоростью затвора (до 1/8000 с). Функция TTL позволяет автоматически определять экспозицию камеры.

Вспышка имеет встроенный 2,4 ГГц радиоприемник, для управления через передатчик Visico VC-818TX для систем Canon. Передатчик установленный в горячий башмак камеры, позволяет ей обменивается данными с моноблоком через TTL канал. Радиопередатчик поддерживает 3 группы (А, В, С) и 4 канала в TTL режиме.

Для удобства транспортировки и хранения вспышка поставляется в удобной сумке.

Характеристики:

  • максимальная мощность - 400 Дж
  • время перезарядки - 0,01 - 2,8 с
  • цветовая температура - 5600 К
  • дисплей - есть
  • стробоскопический режим вспышки - есть
  • компенсация экспозиции вспышки - ±3 ступени с шагом 1/3 (в TTL модели)
  • длительность импульса - от 1/650 до 1/10000 с
  • лампа моделирующего света - 13 Вт LED
  • байонет - Bowens
  • ведущее число - 68 (2 м ISO 100)
  • питание - батарея 11,1 V, 6000 mAh
  • размер - 200х120x120 мм без рефлектора
  • вес - 1,8 кг

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