Rekam CF-250 импульсный осветитель 250 Дж.

В осветителе предусмотрена регулировка мощности импульсного и пилотного света.
В приборе установлены два приемника светосинхронизации для еще большей надежности управления светом.
В качестве пилотного света используется люминесцентная лампа. Длительный срок службы, более 8000 часов. Цветовая температура 5000 К. Низкая теплоотдача.
Технические характеристики:
- мощность, Дж - 250
- пилотный свет, Вт - 100
- диапазон регулировки импульсного света - от 1/8 до полной
- диапазон регулировки пилотного света - от 1/3 до полной
- шаг регулировки - плавный
- управление - аналоговое
- время перезарядки, сек - 1,6-3
- цветовая температура импульса, К - 5500+/-100
- цветовая температура пилота, К - 5000 K
- индикация готовности - световая
- синхронизация - синхрокабель, ИК
- охлаждение - пассивное
- питание, Гц - 220В/50
- размеры, см - 34х5,5х32
- вес, кг - 2,8