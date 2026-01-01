Артикул: DAN-2735

Rekam CF-250 импульсный осветитель 250 Дж.

Серия вспышек Rekam SlimLight обеспечивают мягкое и рассеянное освещение. Использование современных технологий позволило производителю выпустить уникальный импульсный осветительный прибор, который можно использовать без дополнительных светоформирующийх насадок, таких как софтбокс и зонт. Плоский дизайн позволяет значительно экономить место в фотостудиях, также он удобен для транспортировки и хранения.