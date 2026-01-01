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Rekam CF-250 импульсный осветитель 250 Дж

Rekam CF-250 импульсный осветитель 250 Дж

Rekam
Артикул: DAN-2735

Rekam CF-250 импульсный осветитель 250 Дж.

Серия вспышек Rekam SlimLight обеспечивают мягкое и рассеянное освещение. Использование современных технологий позволило производителю выпустить уникальный импульсный осветительный прибор, который можно использовать без дополнительных светоформирующийх насадок, таких как софтбокс и зонт. Плоский дизайн позволяет значительно экономить место в фотостудиях, также он удобен для транспортировки и хранения.

Описание

В осветителе предусмотрена регулировка мощности импульсного и пилотного света.

В приборе установлены два приемника светосинхронизации для еще большей надежности управления светом.

В качестве пилотного света используется люминесцентная лампа. Длительный срок службы, более 8000 часов. Цветовая температура 5000 К. Низкая теплоотдача.

Технические характеристики:

  • мощность, Дж - 250
  • пилотный свет, Вт - 100
  • диапазон регулировки импульсного света - от 1/8 до полной
  • диапазон регулировки пилотного света - от 1/3 до полной
  • шаг регулировки - плавный
  • управление - аналоговое
  • время перезарядки, сек - 1,6-3
  • цветовая температура импульса, К - 5500+/-100
  • цветовая температура пилота, К - 5000 K
  • индикация готовности - световая
  • синхронизация - синхрокабель, ИК
  • охлаждение - пассивное
  • питание, Гц - 220В/50
  • размеры, см - 34х5,5х32
  • вес, кг - 2,8

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