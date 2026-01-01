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Profoto D2 1000 Air TTL (901013) импульсный моноблок
Profoto D2 1000 Air TTL (901013) импульсный моноблок
Profoto D2 1000 Air TTL (901013) импульсный моноблок

Profoto D2 1000 Air TTL (901013) импульсный моноблок

Profoto
Артикул: NVF-7829

Profoto D2 1000 Air TTL (901013) – импульсный моноблок Profoto мощностью 1000 Дж и длительностью импульса 1/63 000 с. Скорость съемки 20 импульсов в секунду. Имеет режим высокоскоростной синхронизации, что дает возможность снимать со скоростью срабатывания затвора 1/8000 секунды.

Описание

Характеристики:

  • байонет – profoto
  • время перезарядки max мощность, с – 1,2
  • время перезарядки min мощность – 0,03
  • глубина регулировки – 1/1-1/500
  • длина импульса t 0.5 с – 1/11000–1/1600
  • длина импульса t 0.5 с – 1/50000–1/1600 (Freeze Mode)
  • индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
  • охлаждение – активное (встроенный вентилятор)
  • пилотный свет – галоген 300 вт/G 6,35
  • режимы работы пилотного света – выкл., любая мощность, пропорционально
  • сброс энергии – автоматический
  • синхронизация – радиосинхронизация Profoto Air TTL, световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон), синхровход
  • энергия вспышки, Дж – 1000
  • размер, см – 13х18х31
  • вес, кг – 3,4

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