Profoto D1 Air 250 (901022) фотовспышка импульсная студийная

Описание

Новая система Profoto Air позволяет дистанционно управлять и синхронизироваться со вспышками, с расстояний до 300м, полностью заменяя синхро-кабели. Подключив приборы D1 Air к комплексу Profoto Air USB для PC или Mac, фотограф получит полный беспроводный контроль над всей системой вспышек в студии.

Вспышка полностью совместима с системой светоформирующих насадок Profoto.

Характеристики: