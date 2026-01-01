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Profoto D1 Air 250 (901022) фотовспышка импульсная студийная
Profoto D1 Air 250 (901022) фотовспышка импульсная студийная

Profoto D1 Air 250 (901022) фотовспышка импульсная студийная

Profoto
Артикул: NVF-7818

Profoto D1 Air 250 (901022) – легкая, компактная, импульсная студийная фотовспышка мощностью 250 Дж. Имеет плавную регулировку мощности от 1 до 1/64 и  встроенный рефлектор. Система радиоуправления и синхронизации Profoto Air встроена опционально.

Описание

Новая система Profoto Air позволяет дистанционно управлять и синхронизироваться со вспышками, с расстояний до 300м, полностью заменяя синхро-кабели. Подключив приборы D1 Air к комплексу Profoto Air USB для PC или Mac, фотограф получит полный беспроводный контроль над всей системой вспышек в студии.

Вспышка полностью совместима с системой светоформирующих насадок Profoto.

Характеристики:

  • импульсная лампа – profoto flashtube d1
  • пилотная лампа – 300w, 120 v G 6,35
  • цветовая температура, К – 5600
  • регулировка мощности – 1/1-1/64
  • время перезарядки, с – 0,2-0,65
  • длительность импульса t 0.5 с – 1/1400-1/3700
  • мощность, Дж – 250
  • режим моделирующего света – on, off, prop, free
  • система охлаждения – встроенный вентилятор ,
  • тип предохранителя – 10a при 100-120v 6a, при 200-240v
  • размер, см – 30x13x17
  • вес, кг – 2,23

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