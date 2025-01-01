images
Profoto D1 500 Air SP (999500 и 102501) фотовспышка импульсная студийная

Артикул: NVF-2142

Profoto D1 500 Air SP (502999) – профессиональный моноблок мощностью 500 Дж с уникальной стабильностью цветовой температуры. Моноблок имеет встроенную радиосинхронизацию с возможностью управления. Пилотный свет 300 Ватт.

Байонетное крепление Profoto.

Описание

Характеристики:
  • время перезарядки до максимальной мощности – 0,95 с
  • время перезарядки до минимальной мощности – 0,2 с
  • высота, см – 17
  • глубина регулировки – 1/1-1/64
  • длина импульса t=0,5 с – 1/1000–1/2600
  • длина, м – 30
  • индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
  • вес, кг – 2,43
  • мощность, Дж – 500
  • охлаждение – активное (встроенный вентилятор)
  • режимы работы пилотного света – Выкл/Любая мощность в пределах 1/1–1/64 (устанавливается вручную)/Полная мощность/Пропорционально
  • сброс энергии – автоматический
  • синхронизация – встроенные функции, радиосинхронизация Profoto Air, световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон)
  • синхровход – 3,5 мм
  • тип лампы – 120 V, 300 W

Комплектация

  • Profoto D1 500 Air SP
  • Галогенная лампа.
  • Импульсная лампа.
  • Сетевой кабель.

 

