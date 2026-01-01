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Profoto (901094) B1 500 AirTTL To-Go Kit выносная вспышка
Profoto (901094) B1 500 AirTTL To-Go Kit выносная вспышка
Profoto (901094) B1 500 AirTTL To-Go Kit выносная вспышка
Profoto (901094) B1 500 AirTTL To-Go Kit выносная вспышка
Profoto (901094) B1 500 AirTTL To-Go Kit выносная вспышка

Profoto (901094) B1 500 AirTTL To-Go Kit выносная вспышка

Profoto
Артикул: NVF-8010

Profoto (901094) B1 500 AirTTL To-Go Kit – выносная вспышка позволяет легко формировать свет и управлять им. Контроллер AirTTL автоматически устанавливает необходимую мощность. А режим HSS позволяет использовать при работе с этой вспышкой максимально короткие выдержки камеры, вплоть до 1/8000 сек.

Описание

Вспышка очень удобна в применении, так как питание осуществляется от батарей, а для подключения не требуются провода. Благодаря этому она может быть установлена там, где вам это нужно.

Характеристики:

  • энергия – 500 Дж
  • диапазон регулировки – 9 ступеней (2-500дж)
  • плавность регулировки энергии – 1/10 или полная ступень
  • скорость готовности после вспышки, с – 0,1-1,9 (серийный режим до 20 вспышек/сек)
  • мощность пилотного света – 20 Вт Led (яркость эквивалентна 70 Вт галогеновой лампе)
  • режимы пилотного света – off, пропорциональный, свободный, 5-100%
  • источник питания – съемный li-ion аккумулятор 14,4 в/ 3Ач
  • кол-во вспышек от полного заряда батареи – до 220 вспышек мощностью 500дж
  • гнездо проводной синхронизации – 3,5 мм mini-phono гнездо
  • фото/ик-датчик синхронизации с выключателем – есть
  • радиосинхронизация и управление – есть, интегрированная AirTTL-система
  • дальность действия радио, м – 300
  • компьютерное управление – есть, с помощью синхронизатора Air USB и по Profoto studio 3
  • мультифункциональный жк-дисплей – есть
  • охлаждение – вентилятор с регулируемой скоростью вращения
  • отображение готовности – лампочка готовности
  • сброс энергии – автоматический сброс лишней энергии при переключении с высокой мощности вспышек на низкую
  • usb-интерфейс –USB mini порт для обновления прошивки
  • размер, см – 14х31х21
  • вес, кг – 3 (включая батарею)

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