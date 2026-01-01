Profoto (901094) B1 500 AirTTL To-Go Kit выносная вспышка

Вспышка очень удобна в применении, так как питание осуществляется от батарей, а для подключения не требуются провода. Благодаря этому она может быть установлена там, где вам это нужно.
Характеристики:
- энергия – 500 Дж
- диапазон регулировки – 9 ступеней (2-500дж)
- плавность регулировки энергии – 1/10 или полная ступень
- скорость готовности после вспышки, с – 0,1-1,9 (серийный режим до 20 вспышек/сек)
- мощность пилотного света – 20 Вт Led (яркость эквивалентна 70 Вт галогеновой лампе)
- режимы пилотного света – off, пропорциональный, свободный, 5-100%
- источник питания – съемный li-ion аккумулятор 14,4 в/ 3Ач
- кол-во вспышек от полного заряда батареи – до 220 вспышек мощностью 500дж
- гнездо проводной синхронизации – 3,5 мм mini-phono гнездо
- фото/ик-датчик синхронизации с выключателем – есть
- радиосинхронизация и управление – есть, интегрированная AirTTL-система
- дальность действия радио, м – 300
- компьютерное управление – есть, с помощью синхронизатора Air USB и по Profoto studio 3
- мультифункциональный жк-дисплей – есть
- охлаждение – вентилятор с регулируемой скоростью вращения
- отображение готовности – лампочка готовности
- сброс энергии – автоматический сброс лишней энергии при переключении с высокой мощности вспышек на низкую
- usb-интерфейс –USB mini порт для обновления прошивки
- размер, см – 14х31х21
- вес, кг – 3 (включая батарею)