Lumifor CRETO LCR-300 студийная вспышка 300 Дж

Импульсный студийный осветитель CRETO 300 изготовлен в прочном корпусе, имеет простое, интуитивно понятное управление. Мощность регулируется от полной до 1/16 с шагом 0,1, время перезарядки составляет всего 1,5 с. Синхронизация возможна по световому импульсу (дистанция 10 м) и с помощью радиосинхронизатора LRT-CR1 (дистанция 30 м) приобретается отдельно.
Поставляется с лампой-вспышкой Heimann 300Ws мощностью 300 Дж и лампой моделирующего света 100Вт с цоколем E27. Байонетное крепление Bowens. Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 5/8" (16 мм).
Технические характеристики осветителя:
- рабочее напряжение, В – 220, 50 Гц
- длительность импульса, с – 1/500
- цветовая температура, К – 5600 +-200
- время перезарядки, с – 1,5
- регулировка мощности – от 1/1 до 1/16
- защита от перегрева – есть
- защита от высокого напряжения – есть
- размеры, мм – 297x125x225
- вес, кг – 2,3