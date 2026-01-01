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Lumifor CRETO LCR-300 студийная вспышка 300 Дж

Lumifor CRETO LCR-300 студийная вспышка 300 Дж

Lumifor
Артикул: NVF-8257

Lumifor CRETO LCR-300 – студийная вспышка мощностью 300 Дж. Подойдет для небольшой студии, или для съемки в домашних условиях. Размер, мм – 297x125x225. Вес, кг – 2,3. Байонет – Bowens.

Описание

Импульсный студийный осветитель CRETO 300 изготовлен в прочном корпусе, имеет простое, интуитивно понятное управление. Мощность регулируется от полной до 1/16 с шагом 0,1, время перезарядки составляет всего 1,5 с. Синхронизация возможна по световому импульсу (дистанция 10 м) и с помощью радиосинхронизатора LRT-CR1 (дистанция 30 м) приобретается отдельно.

Поставляется с лампой-вспышкой Heimann 300Ws мощностью 300 Дж и лампой моделирующего света 100Вт с цоколем E27. Байонетное крепление Bowens. Для установки на стойку предусмотрено стандартное крепление 5/8" (16 мм).

Технические характеристики осветителя:

  • рабочее напряжение, В – 220, 50 Гц
  • длительность импульса, с – 1/500
  • цветовая температура, К – 5600 +-200
  • время перезарядки, с – 1,5
  • регулировка мощности – от 1/1 до 1/16
  • защита от перегрева – есть 
  • защита от высокого напряжения – есть
  • размеры, мм – 297x125x225
  • вес, кг – 2,3

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в наличии 1-3 шт

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7 420 ₽
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