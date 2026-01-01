Hensel (338360) Expert D1000 импульсный осветитель для фотосъемки

Комплектуется компактной стойкой вертикально-горизонтального движения со встроенным держателем зонта. Должна быть установлена сверху или снизу прибора, может быть в установленном положении или снята. Удобная переноска обеспечивается поворотной съемной ручкой, изготовленной из алюминия.
В прибор встроена радиосистема Profoto Air, Hensel Strobe Wizard Plus и FREEMASK-ресивер, дистанционно переключаемые радиофункции: регулировка выхода, запуск, пилотный свет, состояние готовности. Очень низкое синхронизированное электрическое напряжение для защиты цифровых камер. Основной разъем находится внизу для наиболее удобного управления шнуром. Прибор оснащен термоконтролем работы электроники.
Характеристики:
- чрезвычайно быстрая перезарядка вспышки – 0,3 с
- регулировка выходной мощности – шаг в 1/10 значения диафрагмы
- регулировка режима работы – 8 шагов
- охлаждение – активное (встроенный тихий вентилятор)
- быстрая автоматическая замена рефлекторов с разъемами EH (10 cм)
- USB-порт для обновления программного обеспечения
- автоматическое понижение мощности, понижение уровня внутренней мощности при понижении мощности выхода
- встроенный фотоэлемент с отдельным выключателем
- хорошо защищенная встроенная антенна
- автоматический режим экономии электроэнергии для пилотного света
- съемная, легко заменяемая импульсная лампочка
- передняя панель с активной подсветкой
- разъем синхронизации для стандартного кабеля – 6,3 мм
- кнопка теста для ручного тестирования
- размеры (ДхШхВ), см – 39,5x15,0x23,0
- вес, кг – 3,9