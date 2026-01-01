Hensel (338360) Expert D1000 импульсный осветитель для фотосъемки

Комплектуется компактной стойкой вертикально-горизонтального движения со встроенным держателем зонта. Должна быть установлена сверху или снизу прибора, может быть в установленном положении или снята. Удобная переноска обеспечивается поворотной съемной ручкой, изготовленной из алюминия.

В прибор встроена радиосистема Profoto Air, Hensel Strobe Wizard Plus и FREEMASK-ресивер, дистанционно переключаемые радиофункции: регулировка выхода, запуск, пилотный свет, состояние готовности. Очень низкое синхронизированное электрическое напряжение для защиты цифровых камер. Основной разъем находится внизу для наиболее удобного управления шнуром. Прибор оснащен термоконтролем работы электроники.

Характеристики: