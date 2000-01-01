Hensel Expert Pro 1000 (230V) вспышка студийная

Характеристики:
- регулируемая мощность пилотной лампы – до 300W 6,35 G
- мощность моноблока – 1000 Дж
- ведущее число – 90,7 (1 м, ISO 100, t=1/60 с рефлектором Hensel)
- время готовности – 0,4–2,1 с
- длительность импульса t=0,5 с – 1/2000 с
- глубина регулировки мощности – 1/1-1/32
- регулировка мощности – шаг 0,1 ступень
- режим работы пилотного света – Выкл./Полная мощность/Пропорционально
- цветовая температура – ±300K 5600 K
- встроенный синхронизатор – радиосинхронизация Hensel Strobe Wizard Plus; световая ловушка, в т. ч. ИК-диапозон; синхровход 6,35 мм
- возможность отключить светосинхронизатор – да
- охлаждение активное – встроенный вентилятор
- размеры (ШхДхВ), мм – 150х395х230 мм
- вес, кг – 3,9