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Hensel Expert Pro 1000 (230V) вспышка студийная

Hensel Expert Pro 1000 (230V) вспышка студийная

Hensel
Артикул: NVF-1056

Hensel Expert Pro 1000 (230V) – профессиональный импульсный осветительный прибор мощностью 1000 Дж с регулировкой 1/1–1/32, пилотный свет 300 Вт, цифровое управление с шагом 1/10 ступени, принудительное охлаждение.

Описание

Характеристики:

  • регулируемая мощность пилотной лампы – до 300W 6,35 G
  • мощность моноблока – 1000 Дж
  • ведущее число – 90,7 (1 м, ISO 100, t=1/60 с рефлектором Hensel)
  • время готовности – 0,4–2,1 с
  • длительность импульса t=0,5 с – 1/2000 с
  • глубина регулировки мощности – 1/1-1/32
  • регулировка мощности – шаг 0,1 ступень
  • режим работы пилотного света – Выкл./Полная мощность/Пропорционально
  • цветовая температура – ±300K 5600 K
  • встроенный синхронизатор – радиосинхронизация Hensel Strobe Wizard Plus; световая ловушка, в т. ч. ИК-диапозон; синхровход 6,35 мм
  • возможность отключить светосинхронизатор – да
  • охлаждение активное – встроенный вентилятор
  • размеры (ШхДхВ), мм – 150х395х230 мм
  • вес, кг – 3,9

 

Комплектация

  • Защитный колпак для хранения и транспортировки – 1 шт.
  • Импульсная лампа – 1 шт.
  • Галогенная лампа – 1 шт.
  • Сетевой кабель 5 м – 1 шт.
  • Синхрокабель 5 м – 1шт.
  • Стеклянный pyrex-колпак.

 

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