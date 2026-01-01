Hensel 3050 Speed Max моноблок 400 Дж

Может использоваться в промышленности для фиксации качества производства на конвейере, а также применяться при фотосъемке высокоскоростными камерами быстротекущих процессов в физических лабораториях и пр. Возможность управления дистанционно с компьютера позволяет настроить прибор под конкретную ситуацию.
Мощность прибора 400 Дж говорит лишь о том, какую энергию он потребляет. Светоотдача этого уникального прибора эквивалентна светоотдаче стандартного моноблока мощностью 600 Дж.
- ведущее число – 90 5/10 при 1м, ISO100, t 1/60 с рефлектором Hensel 5060
- высота, см – 19,6
- глубина регулировки – 1/1-1/128
- шаг – 0,1 ступени
- длина импульса – t=0,5 с 1/1950-1/57470 с
- длина, см – 57,5
- индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
- используемые предохранители – 3А при 230V, 6A при 115V
- вес, кг – 6,2
- мощность – 400 Дж
- особенности – USB-вход позволяет программировать прибор с компьютера
- охлаждение – активное (встроенный вентилятор)
- режимы работы пилотного света – Выкл/Полная мощность/Пропорционально
- сброс энергии – автоматический
- сеть питания и вольтаж – 50-60Hz 90-240V
- синхронизация встроенные функции – радиосинхронизация Hensel FreeMask, радиосинхронизация Hensel Strobe Wizard Plus, световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон), синхровход 6,35 мм
- тип лампы – 220V 300W
- цоколь лампы – G6.35
- ширина, см – 22