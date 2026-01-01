Hensel 3050 Speed Max моноблок 400 Дж

Описание

Может использоваться в промышленности для фиксации качества производства на конвейере, а также применяться при фотосъемке высокоскоростными камерами быстротекущих процессов в физических лабораториях и пр. Возможность управления дистанционно с компьютера позволяет настроить прибор под конкретную ситуацию.

Мощность прибора 400 Дж говорит лишь о том, какую энергию он потребляет. Светоотдача этого уникального прибора эквивалентна светоотдаче стандартного моноблока мощностью 600 Дж.