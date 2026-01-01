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Hensel 3050 Speed Max моноблок 400 Дж

Hensel 3050 Speed Max моноблок 400 Дж

Hensel
Артикул: NVF-1870

Hensel 3050 Speed Max – импульсный прибор широкого сегмента применения. Имеет исключительные возможности. Глубина регулировки мощности составляет 1/1-1/128 (400-3 Дж), длина импульса до 1/57470 с, скорость зарядки 0,8-0,03 с, что составляет до 32 вспышек в секунду.

Описание

Может использоваться в промышленности для фиксации качества производства на конвейере, а также применяться при фотосъемке высокоскоростными камерами быстротекущих процессов в физических лабораториях и пр. Возможность управления дистанционно с компьютера позволяет настроить прибор под конкретную ситуацию.

Мощность прибора 400 Дж говорит лишь о том, какую энергию он потребляет. Светоотдача этого уникального прибора эквивалентна светоотдаче стандартного моноблока мощностью 600 Дж.

  • ведущее число – 90 5/10 при 1м, ISO100, t 1/60 с рефлектором Hensel 5060
  • высота, см – 19,6
  • глубина регулировки – 1/1-1/128
  • шаг – 0,1 ступени
  • длина импульса – t=0,5 с 1/1950-1/57470 с
  • длина, см – 57,5
  • индикация – визуальная (лампа статуса готовности), звуковая, оптическая (пригасание пилотного света)
  • используемые предохранители – 3А при 230V, 6A при 115V
  • вес, кг – 6,2
  • мощность – 400 Дж
  • особенности – USB-вход позволяет программировать прибор с компьютера
  • охлаждение – активное (встроенный вентилятор)
  • режимы работы пилотного света – Выкл/Полная мощность/Пропорционально
  • сброс энергии – автоматический
  • сеть питания и вольтаж – 50-60Hz 90-240V
  • синхронизация встроенные функции – радиосинхронизация Hensel FreeMask, радиосинхронизация Hensel Strobe Wizard Plus, световая ловушка (в т.ч. ИК-диапазон), синхровход 6,35 мм
  • тип лампы – 220V 300W
  • цоколь лампы – G6.35
  • ширина, см – 22

Комплектация

  • Защитный колпак для хранения и транспортировки.
  • Импульсная лампа.
  • Сетевой кабель – 5 м.
  • Синхрокабель – 5 м.
  • Стеклянный pyrex-колпак.

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