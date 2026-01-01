Grifon DP 600 II вспышка студийная

Описание

Студийный моноблок с байонетом Bowens, который сочетает в себе совокупность современных функциональных возможностей с доступной стоимостью. Подходит для съемки людей, рекламной фотографии, выездной съемки, продвинутой портретной съемки и других трудных задач.

Моноблок имеет функцию анти-предвспышки, позволяющую синхронизацию с фотокамерой с системой однократной предвспышки. Относительно короткий импульс и быстрая синхронизация 1/1200 - 1/8000 с., позволяет замораживать достаточно быстрое движение. Также вспышка имеет высокоточный моделирующий свет с плавной регулировкой исходящей мощности 150W.

Моноблок имеет стабильную цветовую температуру в пределах 5600 ± 200K и поддерживает безпроводную X-система Godox 2.4G.

Характеристики: