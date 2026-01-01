images
images
images
images
images
Grifon DP 600 II вспышка студийная
Grifon DP 600 II вспышка студийная
Grifon DP 600 II вспышка студийная
Grifon DP 600 II вспышка студийная
Grifon DP 600 II вспышка студийная

Grifon DP 600 II вспышка студийная

Grifon
Артикул: NVF-9232

Grifon DP 600 II - импульсная студийная вспышка мощностью 600 Дж в прочном корпусе.

Вспышка оснащена пилотным светом 150 Вт. Байонет Bowens.

Описание

Студийный моноблок с байонетом Bowens, который сочетает в себе совокупность современных функциональных возможностей с доступной стоимостью. Подходит для съемки людей, рекламной фотографии, выездной съемки, продвинутой портретной съемки и других трудных задач.

Моноблок имеет функцию анти-предвспышки, позволяющую синхронизацию с фотокамерой с системой однократной предвспышки.  Относительно короткий импульс и быстрая синхронизация 1/1200 - 1/8000 с., позволяет замораживать достаточно быстрое движение. Также вспышка имеет высокоточный моделирующий свет с плавной регулировкой исходящей мощности 150W.

Моноблок имеет стабильную цветовую температуру в пределах 5600 ± 200K и поддерживает безпроводную X-система Godox 2.4G.

Характеристики:

  • максимальная мощность, Дж - 600
  • регулировка мощности вспышки - 1/16 - 1/1
  • пилотный свет - 150 Вт 
  • цветовая температура - 5600 ±200 К

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon SBQ-6090 жаропрочный софтбокс 60х90 см
Арт. NVF-2378
Grifon SBQ-6090 жаропрочный софтбокс 60х90 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon SBQ-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный жаропрочный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,0 кг.

6 000 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;Как правильно смешать постоянный и стробовый свет&quot;
Видеоурок "Как правильно смешать постоянный и стробовый свет"
Фотоконкурс Мои натюрморты
Фотоконкурс Мои натюрморты
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.