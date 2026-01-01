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Godox DP800III импульсный моноблок
Godox DP800III импульсный моноблок
Godox DP800III импульсный моноблок
Godox DP800III импульсный моноблок
Godox DP800III импульсный моноблок
Godox DP800III импульсный моноблок
Godox DP800III импульсный моноблок

Godox DP800III импульсный моноблок

Godox
Артикул: DAN-5369

Импульсный моноблок Godox DP800III.

Студийный моноблок мощностью 800 Дж, с байонетом Bowens и встроенной беспроводной системой синхронизации Godox 2.4G X. Регулировка возможна от полной мощности до 1/64, перезарядка до 1 с, моделирующая лампа - 150 Вт.

Описание

Прибор является усовершенствованной версией студийного моноблока DPII с уменьшенным временем перезарядки от 0,3 до 1 секунды и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X.

Вспышка выдает стабильные выходные характеристики: точную цветовую температуру 5600К, длительность импульса от 1/800 до 1/2000с и мощность с отклонением не более 2%.

Источником моделирующего света служит комплектная галогенная лампа ML-150/E27. Пилотный свет поддерживает 3 режима работы:

  • режим ВЫКЛ - пилотный свет отключен
  • пропорциональный режим PROP - мощность лампы зависит от мощности вспышки. Чем больше мощность вспышки, тем ярче светит лампа моделирующего света
  • режим независимой регулировки - яркость лампы моделирующего света настраивается вручную с диапазоном от 5 до 100%

В моноблок встроен приемник Godox 2,4G X, благодаря которому вспышка способна синхронизироваться по радиоканалу с частотой 2,4ГГц. Дополнительное приобретение одного из пультов-радиосинхронизаторов Xpro, X1, XT32 или XT16 позволит регулировать мощность импульса и моделирующего света, выбирать режимы работы пилотного света, включать и отключать звуковую индикацию готовности вспышки. Для дистанционного управления и синхронизации используется 16 групп (0-9, A-F) и 32 канала (1-32). 

Также вспышка может работать как ведомый источник освещения в режиме Slave:

  • Режим S1 - вспышка сработает по первому ведущему импульсу от мануальных (накамерных) вспышек
  • Режим S2 - вспышка пропустит первый предварительный импульс от ведущей TTL-вспышки и сработает по второму импульсу

На корпусе с цельной ручкой расположены монолитные влагозащищенные кнопки и большой контрастный дисплей с подсветкой. Простой пользовательский интерфейс дает возможность легко управлять всеми параметрами. Кроме того, установленные параметры сохраняются автоматически через 3 секунды после их настройки и хранятся в памяти устройства даже после выключения. На панели управления так же размещается разъем для подключения синхрокабеля PC-mini Jack 3,5.

Моноблок устанавливается на штатив со шпиготом 5/8" в горизонтальном или вертикальном положении. Конструкция кронштейна позволяет плавно менять угол наклона вспышки. Зажимной винт с удобной переставной ручкой надежно фиксирует нужный угол наклона устройства. На кронштейне предусмотрено отверстие для крепления фотозонта.

Внизу корпуса находится разъем питания для подключения комплектного кабеля питания длиной 5 метров. 

Характеристики:

  • мощность - 800 Дж
  • ведущее число - 88 м (ISO 100)
  • цветовая температура - 5600±200К
  • пилотный свет - 150 Вт
  • длительность импульса - 1/2000-1/800 c
  • предохранитель - 8А
  • время перезарядки - 1 с
  • тип охлаждения - встроенный вентилятор
  • крепление для зонта - есть
  • размер - 12,5х21,5х47,5 см
  • вес - 3,2 кг

Комплектация

  • Студийная вспышка DP800III.
  • Кабель питания 5 метров.
  • Защитная крышка лампы.
  • Лампа пилотного света.
  • Руководство по эксплуатаци.

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