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Godox DP800II вспышка студийная
Godox DP800II вспышка студийная
Godox DP800II вспышка студийная
Godox DP800II вспышка студийная
Godox DP800II вспышка студийная
Godox DP800II вспышка студийная
Godox DP800II вспышка студийная
Godox DP800II вспышка студийная
Godox DP800II вспышка студийная

Godox DP800II вспышка студийная

Godox
Артикул: DAN-2967

Вспышка студийная Godox DP800II.

Студийный моноблок со встроенной беспроводной системой синхронизации Godox 2,4G X, моделирующей лампой 150 Вт и байонетом Bowens.

Описание

Вспышка мощностью 800 Дж. Цветовая температура 5600 К, время перезарядки - от 0,4 до 2 с и длительность импульса от 1/800 до 1/2000 с. Мощность вспышки варьируется от 1/16 до 1/1 (5 стопов, 40 шагов). 

Моделирующий свет мощностью 150 Вт имеет три режима работы:

  • выкл.
  • пропорциональный режим PROP - для предварительной визуальной оценки распределения света от разных источников
  • режим независимой регулировки настраивается в диапазоне от 5 до 100%

В моноблок встроен модуль системы радиосинхронизации Godox 2,4G X. Дополнительно можно купить передатчик Xpro, X1, XT32 или XT16, который позволит выбирать параметры и режим работы вспышки, управлять пилотным светом, дистанционно управлять затвором камеры и многое другое. Система Godox 2,4G X обеспечивает полную совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков.

Моноблок может работать как ведомый источник освещения, в режиме S1 сработает по первому ведущему импульсу от мануальных вспышек, в режиме S2 пропустит предварительный импульс от ведущей TTL-вспышки.

Используемые настройки сохраняются в памяти моноблока автоматически через 3 секунды после их установки, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.

Моноблок оснащен байонетом Bowens и совместим с большим ассортиментом различных модификаторов света, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки и т.д. В наклонном кронштейне моноблока и входящем в комплект рефлекторе предусмотрено отверстие для установки зонта.

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