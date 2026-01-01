Godox DP1000II вспышка студийная

Описание

Вспышка мощностью 1000 Дж. Цветовая температура 5600 К, время перезарядки - от 0,4 до 2 с и длительность импульса от 1/800 до 1/2000 с. Мощность вспышки варьируется от 1/16 до 1/1 (5 стопов, 40 шагов).

Моделирующий свет мощностью 150 Вт имеет три режима работы:

выкл.

пропорциональный режим PROP - для предварительной визуальной оценки распределения света от разных источников

режим независимой регулировки настраивается в диапазоне от 5 до 100%

В моноблок встроен модуль системы радиосинхронизации Godox 2,4G X. Дополнительно можно купить передатчик Xpro, X1, XT32 или XT16, который позволит выбирать параметры и режим работы вспышки, управлять пилотным светом, дистанционно управлять затвором камеры и многое другое. Система Godox 2,4G X обеспечивает полную совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков.

Моноблок может работать как ведомый источник освещения, в режиме S1 сработает по первому ведущему импульсу от мануальных вспышек, в режиме S2 пропустит предварительный импульс от ведущей TTL-вспышки.

Используемые настройки сохраняются в памяти моноблока автоматически через 3 секунды после их установки, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.

Моноблок оснащен байонетом Bowens и совместим с большим ассортиментом различных модификаторов света, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки и т.д. В наклонном кронштейне моноблока и входящем в комплект рефлекторе предусмотрено отверстие для установки зонта.