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FST F1-400 аккумуляторный моноблок
FST F1-400 аккумуляторный моноблок
FST F1-400 аккумуляторный моноблок

FST F1-400 аккумуляторный моноблок

FST
Артикул: MTG-0340

FST F1-400 - универсальный импульсный аккумуляторный моноблок. Мощность импульса 400 Дж с глубиной регулировки от 1/1 до 1/128 с шагом в 1/3 ступени. Время перезарядки от 0.1 до 2.9 с. Аккумулятор рассчитан на 350 вспышек на полной мощности. Встроенная система беспроводной синхронизации поддерживает режимы I-TTL Nikon и ETTL-II Canon.

Подходит как для студийной, так и для выездной постановочной и репортажной съемки. Наличие байонета Bowens позволяет использовать широкий спектр светоформирующих насадок.

Описание

Наличие рукоятки-держателя и малый вес прибора (1.96 кг) дают возможность использовать FST F1-400 без установки на студийные стойки.

Поддержка высокоскоростной синхронизации (до 1/8000 с) позволяет снимать даже при ярком солнечном освещении, используя максимально открытые диафрагмы для создания размытого фона, или для подсветки объекта съемки при контровом свете.

Большой яркий информационный дисплей делает работу со вспышкой комфортной и интуитивно понятной.

Характеристики:

  • максимальная мощность импульса - 400 Дж
  • ведущее число - 63
  • поддерживаемые режимы съемки - Canon: ETTL II /M/Multi, Nikon: I-TTL /M/RPT
  • длительность импульса - 1/250 - 1/10000 с
  • поддержка высокоскоростной синхронизации - да, до 1/8000 с
  • поддержка режимов съемки по второй шторке - да
  • пилотный светодиодный свет - 10 Вт
  • цветовая температура - 5600 К ± 200 К
  • режим оптической ведомой вспышки - S1/S2
  • система охлаждения - активная, встроенный вентилятор
  • поддержка беспроводного управления - да, оптическое - 3 группы, 4 канала; радио - 4 группы, 16 каналов
  • управление мощностью - от 1/1 до 1/128 с глубиной регулировки 0.3 EV
  • питание - литиевый аккумулятор, 14.8 В / 3200 мАч
  • размер - 25 х 10 х 16 см
  • вес - 1.96 кг

Комплектация

  • Импульсный моноблок FST F1-400 - 1 шт.
  • Жесткий кейс для переноски - 1 шт.
  • Радиотрансмиттер - 1 шт.
  • Сетевой адаптер - 1 шт.

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