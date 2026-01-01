FST F1-400 аккумуляторный моноблок

Артикул: MTG-0340

FST F1-400 - универсальный импульсный аккумуляторный моноблок. Мощность импульса 400 Дж с глубиной регулировки от 1/1 до 1/128 с шагом в 1/3 ступени. Время перезарядки от 0.1 до 2.9 с. Аккумулятор рассчитан на 350 вспышек на полной мощности. Встроенная система беспроводной синхронизации поддерживает режимы I-TTL Nikon и ETTL-II Canon.

Подходит как для студийной, так и для выездной постановочной и репортажной съемки. Наличие байонета Bowens позволяет использовать широкий спектр светоформирующих насадок.