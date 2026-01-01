images
FST F-300 импульсный осветитель

FST F-300 импульсный осветитель

FST
Артикул: DAN-0296

FST F-300 – импульсный осветитель. Предназначен для работы в студиях. Подходит для съемки предметов, портретной фотографии и т.п.

Описание

Технические характеристики:
  • ведущее число – 65
  • время зарядки, с – 0,5–1,5
  • напряжение синхронизации – постоянное 5 В
  • цветовая температура, К – 5600 +-100
  • пилотная лампа, Вт – 150
  • индикация зарядки – звуковая
  • регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
  • регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
  • синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
  • запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
  • напряжение, Гц – ~220-250 В, 50 Гц

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon ML-01 галогенная лампа 150 Вт с цоколем Е-27.
Арт. SEV-001
Grifon ML-01 галогенная лампа 150 Вт с цоколем Е-27.
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon 150 Вт – галогенная лампа 150 Вт 220 В с цоколем Е-27. Может использоваться как в качестве пилотного света, так и в качестве основного.

420 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Арт. NVF-3162
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.

Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.

2 930 ₽
В корзину
FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором
FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором
FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором
Арт. NVF-7698
FST E-180 импульсная студийная вспышка с рефлектором
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST E-180 – импульсная студийная вспышка с рефлектором мощностью 180 Дж. Подойдет как для работы в студии, так и на выезде. Диаметр рефлектора для крепления шторок или сот, см – 17,5. Модель совместима со шторками BD-04/BD-200, которые в комплект не входят и должны приобретаться отдельно. Байонет Bowens. 

6 500 ₽
В корзину

Видео

Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Основы съемки замедленного видео
Основы съемки замедленного видео
Lois Greenfield – мастер ослепительного мига
Lois Greenfield – мастер ослепительного мига
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.