images
FST F-200 импульсный осветитель

FST F-200 импульсный осветитель

FST
Артикул: DAN-0295

FST F-200 – специально созданный для фотосъемки импульсный осветитель. Прибор мощностью 200 Вт оснащен регулятором потока света и байонетом Bowens.

Описание

Технические характеристики:
 
  • ведущее число – 50
  • время зарядки, с – 0,5–1
  • напряжение синхронизации – постоянное 5 В
  • цветовая температура, К – 5600 +-100
  • пилотная лампа, Вт – 150
  • индикация зарядки – звуковая
  • регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
  • регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/ независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
  • синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5 с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
  • запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
  • напряжение – ~220-250 В, 50 Гц

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant U-SB-130 рассеиватель для параболического зонта 130 см для создания эффекта софтбокса
Fotokvant U-SB-130 рассеиватель для параболического зонта 130 см для создания эффекта софтбокса
Fotokvant U-SB-130 рассеиватель для параболического зонта 130 см для создания эффекта софтбокса
Арт. DAN-4846
Fotokvant U-SB-130 рассеиватель для параболического зонта 130 см для создания эффекта софтбокса
Наличие
более 10 шт

Рассеиватель Fotokvant U-SB-130 для параболического зонта 130 см.

Тканевый рассеиватель при использовании превращает параболический зонт в полноценный софтбокс. Диаметр - 130 см.



1 620 ₽
В корзину
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Арт. NVF-3245
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 цветных гелевых фильтров 30x30 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. 6 цветов в наборе.

6 520 ₽
В корзину
-15 %
Chris James 131 Marine Blue фолиевый фильтр морская лазурь
Chris James 131 Marine Blue фолиевый фильтр морская лазурь
Chris James 131 Marine Blue фолиевый фильтр морская лазурь
Арт. FTR-543
Chris James 131 Marine Blue фолиевый фильтр морская лазурь
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 8 ч

Фолиевый фильтр Marine Blue 131 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Цена указана за один погонный метр.

-15 %2 870 ₽
2 430 ₽
В корзину

Видео

Как снять видео ночью качественно
Как снять видео ночью качественно
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.