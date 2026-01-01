FST F-200 импульсный осветитель

- ведущее число – 50
- время зарядки, с – 0,5–1
- напряжение синхронизации – постоянное 5 В
- цветовая температура, К – 5600 +-100
- пилотная лампа, Вт – 150
- индикация зарядки – звуковая
- регулировка мощности вспышки – 1–6 с шагом регулировки 1/32
- регулировка пилотной лампы – 1–6 с шагом регулирования/авторегулирование/ независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
- синхронизация – синхроимпульс/зарядка импульса 0,5 с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
- запуск – синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
- напряжение – ~220-250 В, 50 Гц
Рассеиватель Fotokvant U-SB-130 для параболического зонта 130 см.
Тканевый рассеиватель при использовании превращает параболический зонт в полноценный софтбокс. Диаметр - 130 см.