Falcon Eyes SL-400 вспышка студийная

Описание

Компактный корпус SL-400 выполнен из пластика с покрытием Soft Touch (придает ощущение "прорезиненности"). Крепление насадок осуществляется с помощью байонета Bowens, а значит, что существует возможность полноценно использовать SL-400 в связке с моноблоками старших серий DE-BW/TE-BW/GT с широким ассортиментом аксессуаров.

Дисплей и кнопочный блок управления режимами размещены, пожалуй, в самом традиционном месте – на тыльной стороне корпуса. Дисплей отображает мощность вспышки в цифровом виде от 1,0 до 6,0 с шагом 0,1. (Число 1,0 обозначает 1/32 мощности импульса, а 6,0 – полную мощность.) Регулировка мощности производится с шагом 1/10 ступени. Кнопки конструктивно выполнены в виде отдельных элементов.

Во вспышках серии SL используется импульсная лампа штепсельного типа FT-9068VT, которую пользователь может заменить самостоятельно. Время перезарядки вспышки SL400 от 0,9-4,0 секунд. Продолжительность импульса от 1/800 до 1/1200 секунд.

Для пилотного света используется лампа накаливания мощностью 75 Вт. Устанавливается в патрон G6.35.

У светосинхронизатора, датчик которого расположен в верхней части корпуса вспышки, семь режимов работы. В настройках они обозначаются как C1-C7 и отличаются алгоритмом срабатывания импульсного света. В режиме C1 SL-400 сработает по первому импульсу от внешнего источника, в C2 пропустит первый и сработает по второму, в C3 сработает по третьему и так далее.

Крепление на стойку для студийного света осуществляется при помощи кронштейна, выполненного из прочного пластика. На стойке тубус и вспышка фиксируются винтом. В тубусе размещено отверстие для крепления зонта с штоком 8-10 мм. Шток фиксируется винтом.

Защита от перегрева реализована через увеличение времени перезарядки вспышки.

В комплекте со вспышкой идет колпачок для защиты при хранении и транспортировке установленных ламп. Также в стандартную поставку входят кабель питания, синхрокабель, лампа пилотного света, инструкция по использованию.

Размеры вспышки без отражателя: 20х12х12 см. Вес вспышки SL400 примерно 1,1 кг.

В качестве сферы применения вспышек серии SL можно выделить несколько направлений. Во-первых, они могут быть бюджетным вариантом для начинающих свой путь в большой фотографии. Во-вторых, SL можно широко использовать в предметной съемке. В-третьих, в выездной съемке с использованием комбинированного освещения. Фотопрокаты могут сформировать на основе SL и соответствующих аксессуаров комплекты для своих клиентов. Такие модели как SL300 и SL400 обладают вполне достаточной мощностью для реализации широкого круга задач в небольших (например, домашних) фотостудиях. Сравнительно малая мощность импульса в Дж может помочь любителям снимать на открытой диафрагме. Если говорить о ресурсе лампы импульсного света и моноблока в целом, важно помнить, что при максимуме в 400 Дж, половинная мощность SL-400 чуть больше, чем у SL-150, а эксплуатация более мощного моноблока на половинной мощности (или средних значениях) продлевает ресурс как лампы, так и электроники моноблока. Плюс, работа в режиме неполной мощности сокращает время перезарядки и паузу между импульсами.

Характеристики: