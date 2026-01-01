Falcon Eyes SL-300 вспышка студийная

Вспышка имеет интуитивно понятное управление, функциональные кнопки и цифровой индикатор мощности расположены на торцевой поверхности. Есть возможность установки семи режимов синхронизации по разным импульсам и группам вспышек.
Оснащена встроенной интеллектуальной системой от перегрева обеспечит длительную эксплуатацию. Замену импульсной лампы можно выполнять самостоятельно без обращения в сервисную службу.
Характеристики:
- лампы в одной вспышке – одна
- дисплей – есть
- время перезарядки –0,9–4 c
- размеры (ДхШхВ), мм – 120х120х200
- вес – 1,1 кг