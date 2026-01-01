Falcon Eyes SL-300 вспышка студийная

Артикул: VBR-099

Falcon Eyes SL-300 – студийная вспышка с максимальной мощностью 300 Дж. Предназначена для активной эксплуатации в фотостудии и на выезде.

Корпус изготовлен из инженерного пластика толщиной не менее 3 мм с покрытием soft-touсh (ощущение обрезиненности).