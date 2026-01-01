images
Falcon Eyes SL-300 вспышка студийная

Falcon Eyes SL-300 вспышка студийная

Falcon Eyes
Артикул: VBR-099

Falcon Eyes SL-300 – студийная вспышка с максимальной мощностью 300 Дж. Предназначена для активной эксплуатации в фотостудии и на выезде.

Корпус изготовлен из инженерного пластика толщиной не менее 3 мм с покрытием soft-touсh (ощущение обрезиненности).

Описание

Вспышка имеет интуитивно понятное управление, функциональные кнопки и цифровой индикатор мощности расположены на торцевой поверхности. Есть возможность установки семи режимов синхронизации по разным импульсам и группам вспышек.

Оснащена встроенной интеллектуальной системой от перегрева обеспечит длительную эксплуатацию. Замену импульсной лампы можно выполнять самостоятельно без обращения в сервисную службу.

Характеристики:

  • лампы в одной вспышке – одна
  • дисплей – есть
  • время перезарядки –0,9–4 c
  • размеры (ДхШхВ), мм – 120х120х200
  • вес – 1,1 кг

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Вилли Рони
Вилли Рони
Как пользоваться моноподом
Как пользоваться моноподом
Освещение в кинематографическом стиле. 8 способов
Освещение в кинематографическом стиле. 8 способов
Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.