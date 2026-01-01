Falcon Eyes GT-600Pro вспышка с аккумулятором

Описание

Автономная вспышка GT-600Pro со встроенным модулем дистанционного управления в компактном алюминиевом корпусе отлично подойдет для часто путешествующих фотографов, выездных и репортажных съемок, свадебных и других событийных фотосессий. Съемный аккумулятор питания и использование пультов-синхронизаторов предоставляют фотографу полную свободу передвижения на съемочной площадке и независимость от внешних условий.

Аккумуляторная вспышка не требует внешних источников питания.

Энергии импульса вспышки 600 Дж хватит для применения на открытых пространствах даже при ярком солнце или для заполнения светом больших помещений.

Мощность импульса регулируется в диапазоне от 1/128 до 1/1 (8 стопов с шагом 1/3 стопа).

Высокоскоростная синхронизация HSS (High-Speed Sync) подключается автоматически на коротких выдержках до 1/8000 секунды при условии, что фотокамера поддерживает этот режим.

Аккумуляторная вспышка Falcon Eyes GT-600Pro гарантирует очень короткую продолжительность импульса до 1/18500 сек и постоянство цвета 5600 100 К в режиме стабильной цветовой температуры. В обычном режиме длительность импульса будет еще короче до 1/19500 сек (t 0.5).

Светодиодная лампа пилотного света мощностью 15 Вт имеет 4 рабочих режима: моделирующий свет с пропорциональной или с независимой яркостью (от 10 до 100%, шаг 10%), которые в момент срабатывания вспышки могут быть включены или отключены.

Съемная литиево-ионная батарея обеспечивает полностью автономную работу до 400 срабатываний вспышки на полной мощности. Батарея заряжается вне вспышки при помощи комплектного сетевого адаптера.

Falcon Eyes GT-600Pro синхронизируется с фотокамеры следующими тремя способами: при помощи встроенного приемника системы дистанционного управления 2.4Ггц (передатчик радиосинхронизатор приобретается дополнительно), оптической светоловушки или по кабелю через синхроразъем jack 6.5 мм.

Встроенная беспроводная система управления и синхронизации позволяет дистанционно запускать вспышку, управлять мощностью импульса, яркостью пилотного освещения, включать/отключать вспышку и звуковой сигнал. Дальность действия до 50 метров.

Компактная вспышка весом всего 2.2 кг (с аккумулятором) может устанавливаться на легкие осветительные стойки или удерживаться во время съемки в руке.

Съемный наклонный кронштейн вспышки может устанавливаться на стандартный палец 5/8.

Съемный кронштейн крепится к корпусу вспышки при помощи винта 1/4. Резьбовое отверстие 1/4 на корпусе можно использовать для установки вспышки на различные держатели или штативы.

Импульсный моноблок Falcon Eyes GT-600Pro оборудован металлическим байонетным креплением Bowens для использования широкого ассортимента различных модификаторов света рефлекторов, софтбоксов (в том числе больших размеров), портретных тарелок, конусов и т.д. Популярное байонетное крепление обеспечит совместимость не только с аксессуарами Falcon Eyes, но и любых других производителей, использующих это крепление.

Также возможно использование фотозонта, для чего в кронштейне вспышки предусмотрено отверстие.

Энергия импульса до 600 Дж

Поддержка режимов быстрой перезарядки и скоростной съемки до 1/8000с (HSS)

Выходная мощность регулируется от 1/1 до 1/128 в 8 стопов (20 ступеней)

Длительность импульса (t 0.5) до 1/19500 сек

Время перезарядки 0.2-1.0 сек в режиме HSS

Время перезарядки 0.3-3.0 сек в обычном режиме

Цветовая температура 5600±100 К, режим стабильной цветовой температуры.

Светодиодная моделирующая лампа 15Вт, 4 режима

ЖК-дисплей для точного и удобного управления

Встроенная система беспроводного управления

Беспроводное управление 2.4 ГГц на расстоянии до 50 м с помощью дополнительного пульта-радиосинхронизатора Phantom Air HSS

Оптическая синхронизация, синхроразъем jack 6.5 - мм

Возможность беспроводного управление на частоте 2.4 ГГц

Оптическая синхронизация, синхронизация по кабелю

Байонет Bowens для установки различных модификаторов света

Съемный наклонный кронштейн с креплением для фотозонта

Резьбовое отверстие 1/4 для установки на различные держатели или штативы

Компактный и легкий алюминиевый корпус

Вес без аккумулятора всего 1.8 кг, с аккумулятором – 2.2 кг