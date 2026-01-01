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Elinchrom Style 1200 RX (20627) импульсный моноблок

Elinchrom Style 1200 RX (20627) импульсный моноблок

Elinchrom
Артикул: NVF-1959

Elinchrom Style 1200 RX (20627) – студийный профессиональный моноблок с короткой длительностью импульса (до 1/1450 с). Моноблок отличается легкостью, удобностью управления и надежностью в работе.

Описание

Характеристики:

  • энергия импульса, Дж – 1200
  • напряжение питания, V – 230
  • ведущее число 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град. – 128,1
  • диапазон регулировки, Дж – 37–1200
  • глубина регулировки мощности – 1/1 до 1/32 6 f-stops
  • время перезарядки min/max (230V) – 0,25-0,18 с
  • длительность импульса (t=0,5) – 1/1450 с
  • стабилизация напряжения – ± 0,5%
  • мощность лампы-пилота, Вт – 300 GX 6.35
  • напряжение на синхроконтактах, V – 5
  • охлаждение – принудительное
  • размеры, см – 30х14
  • вес, кг – 3,45

Комплектация

  • Моноблок Style 1200 RX с пилотной и импульсной лампами.
  • Синхрокабель.
  • Защитный колпак.
  • Сетевой шнур питания.

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