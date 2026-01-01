Elinchrom Style 1200 RX (20627) импульсный моноблок

Характеристики:
- энергия импульса, Дж – 1200
- напряжение питания, V – 230
- ведущее число 1 м, 100 ISO, рефлектор 48 град. – 128,1
- диапазон регулировки, Дж – 37–1200
- глубина регулировки мощности – 1/1 до 1/32 6 f-stops
- время перезарядки min/max (230V) – 0,25-0,18 с
- длительность импульса (t=0,5) – 1/1450 с
- стабилизация напряжения – ± 0,5%
- мощность лампы-пилота, Вт – 300 GX 6.35
- напряжение на синхроконтактах, V – 5
- охлаждение – принудительное
- размеры, см – 30х14
- вес, кг – 3,45