Zhiyun MOLUS G60 Combo осветитель

За счет большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.
В моноблоке используется запатентованная система охлаждения DynaVort Cooling System и состоит из радиатора особой формы, управляемого вентилятора и продвинутых алгоритмов.
Осветитель снабжен режимом работы Live Mode - источники света включаются сразу после подключения к сети. Также моноблок поддерживает управление по Bluetooth через приложение ZY Vega.
Характеристики:
- Вид осветителя — моноблок
- Байонет ZY Mount
- Мощность 60 Вт
- Цветовая температура 2700-6500 К
- TLCI ≥97
- CRI ≥96
- Яркость 2376 лк
- Питание через сетевой адаптер
- Встроенный дисплей
- Активное охлаждение
- Возможность управления через приложение
- Вес 300 гр.