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Zhiyun MOLUS G60 Combo осветитель
Zhiyun MOLUS G60 Combo осветитель
Zhiyun MOLUS G60 Combo осветитель

Zhiyun MOLUS G60 Combo осветитель

Zhiyun
Артикул: OLE-2545

Компактный мощный биколорный светодиодный осветитель, построенный на COB кристалле. Мощность 60 Вт, цветовая температура 2700-6500К. Универсальный источник света для фото- или видеосъемки. Благодаря компактным размерам можно использовать в условиях ограниченного пространства. Комплект оснащен адаптером Bowens, мини-штативом и софтбоксом.

Описание

За счет большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности.

В моноблоке используется запатентованная система охлаждения DynaVort Cooling System и состоит из радиатора особой формы, управляемого вентилятора и продвинутых алгоритмов.

Осветитель снабжен режимом работы Live Mode - источники света включаются сразу после подключения к сети. Также моноблок поддерживает управление по Bluetooth через приложение ZY Vega.

Характеристики:

  • Вид осветителя — моноблок
  • Байонет ZY Mount
  • Мощность 60 Вт
  • Цветовая температура 2700-6500 К
  • TLCI ≥97
  • CRI ≥96
  • Яркость 2376 лк
  • Питание через сетевой адаптер
  • Встроенный дисплей
  • Активное охлаждение
  • Возможность управления через приложение
  • Вес 300 гр.

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель ZY Mount
  • сетевой адаптер
  • сумка для сетевого адаптера
  • рассеиватель Diffusion Dome
  • сумка
  • настольный мини-штатив
  • адаптер Bowens
  • софтбокс Mini Softbox (ZY Mount)

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