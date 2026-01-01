Zhiyun MOLUS B300 PLB106 светодиодный осветитель 300 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens

Описание

Профессиональный свет в компактном корпусе

Zhiyun MOLUS B300 — это новый стандарт портативного студийного освещения. Мощностью 300 Вт и весом всего 2,57 кг, он почти в три раза компактнее аналогов и легко помещается в рюкзаке для выездной съёмки . Несмотря на размеры, это полноценный инструмент для кинематографистов и фотографов, который без проблем заменит громоздкие моноблоки в студии.

Главные преимущества

Максимальная мобильность: Встроенный блок питания позволяет подключить прибор прямо в розетку без массивного внешнего адаптера .

Идеальная цветопередача: Точная передача оттенков кожи и предметов гарантирована индексами CRI ≥ 95 и TLCI ≥ 97 .

Эффективное охлаждение: Инновационная система DynaVort™ Cooling System Mk V с двумя датчиками давления обеспечивает стабильную работу даже при长时间的 съемках и остаётся практически бесшумной .

Гибкость настройки: Широкий диапазон цветовой температуры от 2700K до 6500K позволяет получить любой оттенок света — от тёплого лампового до холодного дневного

Управление и удобство

Для комфортной работы предусмотрено сразу три способа управления освещением:

На корпусе: Два удобных регулятора обеспечивают быстрый доступ к ступенчатой регулировке яркости (5 предустановок: от 20 до 100%) и цветовой температуры (5 значений от 2700К до 6500К).

Два удобных регулятора обеспечивают быстрый доступ к ступенчатой регулировке яркости (5 предустановок: от 20 до 100%) и цветовой температуры (5 значений от 2700К до 6500К). Через приложение ZY Vega : Управляйте светом дистанционно со смартфона по Bluetooth. Создавайте группы приборов, настраивайте параметры точно под сцену и используйте один из 13 встроенных световых эффектов (симуляция пожара, телевизора, грозы и т.д.)

: Управляйте светом дистанционно со смартфона по Bluetooth. Создавайте группы приборов, настраивайте параметры точно под сцену и используйте один из 13 встроенных световых эффектов (симуляция пожара, телевизора, грозы и т.д.) Проводной пульт K1 (опционально): Позволяет управлять светом на расстоянии до 2 метров, не отвлекаясь от съёмочного процесса.

Характеристики: