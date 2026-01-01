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Zhiyun MOLUS B300 PLB106 светодиодный осветитель 300 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens
Zhiyun MOLUS B300 PLB106 светодиодный осветитель 300 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens
Zhiyun MOLUS B300 PLB106 светодиодный осветитель 300 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens
Zhiyun MOLUS B300 PLB106 светодиодный осветитель 300 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens
Zhiyun MOLUS B300 PLB106 светодиодный осветитель 300 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens
Zhiyun MOLUS B300 PLB106 светодиодный осветитель 300 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens

Zhiyun MOLUS B300 PLB106 светодиодный осветитель 300 Вт 2700-6500K с байонетом Bowens

Zhiyun
Артикул: OLE-3662

Осветитель MOLUS B300 - компактный светодиодный осветитель-моноблок с байонетом Bowens. Мощность 300 Вт, цветовая температура 2700-6500 К, CRI 95+, TLCI 97+, регулировка яркости 0–100%, байонет Bowens. Система охлаждения DynaVort™ MK V серия «B» с датчиками давления. Освещенность 12400 люкс (макс, 1 м, без рефлектора). Возможно управление при помощи Bluetooth через приложение.

Описание

Профессиональный свет в компактном корпусе

Zhiyun MOLUS B300 — это новый стандарт портативного студийного освещения. Мощностью 300 Вт и весом всего 2,57 кг, он почти в три раза компактнее аналогов и легко помещается в рюкзаке для выездной съёмки . Несмотря на размеры, это полноценный инструмент для кинематографистов и фотографов, который без проблем заменит громоздкие моноблоки в студии.

Главные преимущества

  • Максимальная мобильность: Встроенный блок питания позволяет подключить прибор прямо в розетку без массивного внешнего адаптера .
  • Идеальная цветопередача: Точная передача оттенков кожи и предметов гарантирована индексами CRI ≥ 95 и TLCI ≥ 97 .
  • Эффективное охлаждение: Инновационная система DynaVort™ Cooling System Mk V с двумя датчиками давления обеспечивает стабильную работу даже при长时间的 съемках и остаётся практически бесшумной .
  • Гибкость настройки: Широкий диапазон цветовой температуры от 2700K до 6500K позволяет получить любой оттенок света — от тёплого лампового до холодного дневного

Управление и удобство

Для комфортной работы предусмотрено сразу три способа управления освещением:

  • На корпусе: Два удобных регулятора обеспечивают быстрый доступ к ступенчатой регулировке яркости (5 предустановок: от 20 до 100%) и цветовой температуры (5 значений от 2700К до 6500К).
  • Через приложение ZY Vega: Управляйте светом дистанционно со смартфона по Bluetooth. Создавайте группы приборов, настраивайте параметры точно под сцену и используйте один из 13 встроенных световых эффектов (симуляция пожара, телевизора, грозы и т.д.)
  • Проводной пульт K1 (опционально): Позволяет управлять светом на расстоянии до 2 метров, не отвлекаясь от съёмочного процесса.

Характеристики:

  • Мощность 300 Вт
  • Цветовая температура 2700-6500 К
  • CRI 95+
  • TLCI 97+
  • Регулировка яркости 0–100%
  • Освещенность 12400 люкс (макс, 1 м, без рефлектора, 5500К)
  • Освещенность 63200 люкс (макс, 1 м, с рефлектором, 5500К)
  • Байонет Bowens
  • Активное охлаждение
  • Работа от приложения ZY Vega
  • Рабочие характеристики сети 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
  • Размеры 245 х 190 х 159 мм
  • Вес 2,57 кг

Комплектация

  • осветитель 300 Вт
  • стандартный рефлектор ZHIYUN Reflector с байонетом Bowens
  • сетевой кабель 4.5м

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