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Yongnuo YNRAY100 KIT 5600K осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 KIT 5600K осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 KIT 5600K осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 KIT 5600K осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 KIT 5600K осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 KIT 5600K осветитель светодиодный COB

Yongnuo YNRAY100 KIT 5600K осветитель светодиодный COB

Yongnuo
Артикул: MTG-2339

Yongnuo YNRAY100 KIT 5600K осветитель светодиодный COB. Осветитель YongNuo YNRAY100 стабильно обеспечивает выходную мощность 120 Вт, обеспечивая любую сцену качественным равномерным светом. Байонет Bowens. CRI 95%. Питание от сети и рефлектор идут в комплекте. Поставляется с сумкой-чемоданом. 

Описание

Работа осветителя невероятно тихая, всего 28дБ. Даже на максимуме яркости он не испортит звук записываемый одновременно с видео. 

В осветителе предусмотрено 9 режимов освещения с возможностью запомнить настройки сцены. Управлять моноблоком можно дистанционно при помощи приложения на смартфоне/планшете. Рабочая дистанция на 2.4G ≤ 100 м, а Bluetooth ≤ 50 м.

Характеристики:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Мощность (макс) : 120 Вт
  • Диапазон цветовой температуры : 5600 K
  • RGB режим : Нет
  • Световой поток : 15960 лм
  • CRI : 95
  • SSI : 90
  • Угол светового потока : 110 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Lightning, Strobe, Explosion, Movie, SOS, Bad bulb, Breath
  • Питание : сетевой адаптер 
  • Дополнительные функции : дистанционное управление, DMX синхронизация
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Габариты : 252 × 137 × 314 мм
  • Байонет насадки : Bowens 
  • Уровень собственного шума : 28 дБ
  • Вес : 2425 г

Комплектация

  • Прибор
  • Сумка-чемодан
  • Питание от сети
  • Стандартный рефлектор

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