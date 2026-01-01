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Yongnuo YNRAY100 KIT 2700-6500K осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 KIT 2700-6500K осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 KIT 2700-6500K осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 KIT 2700-6500K осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 KIT 2700-6500K осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 KIT 2700-6500K осветитель светодиодный COB

Yongnuo YNRAY100 KIT 2700-6500K осветитель светодиодный COB

Yongnuo
Артикул: MTG-2338

Yongnuo YNRAY100 KIT 2700-6500K осветитель светодиодный COB. Осветитель YongNuo YNRAY100 стабильно обеспечивает выходную мощность 120 Вт, обеспечивая любую сцену качественным равномерным светом. Байонет Bowens. CRI 95%. Питание от сети и рефлектор идут в комплекте. Поставляется с сумкой-чемоданом. 

Описание

Работа осветителя невероятно тихая, всего 28дБ. Даже на максимуме яркости он не испортит звук записываемый одновременно с видео. 

В осветителе предусмотрено 9 режимов освещения с возможностью запомнить настройки сцены. Управлять моноблоком можно дистанционно при помощи приложения на смартфоне/планшете. Рабочая дистанция на 2.4G ≤ 100 м, а Bluetooth ≤ 50 м.

Характеристики:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Мощность (макс) : 120 Вт
  • Диапазон цветовой температуры : 2700-6500 K
  • RGB режим : Нет
  • Световой поток : 15960 лм
  • CRI : 95
  • SSI : 90
  • Угол светового потока : 110 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Lightning, Strobe, Explosion, Movie, SOS, Bad bulb, Breath
  • Питание : сетевой адаптер 
  • Дополнительные функции : дистанционное управление, DMX синхронизация
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Габариты : 252 × 137 × 314 мм
  • Байонет насадки : Bowens 
  • Уровень собственного шума : 28 дБ
  • Вес : 2425 г

Комплектация

  • Прибор
  • Сумка-чемодан
  • Питание от сети
  • Стандартный рефлектор

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