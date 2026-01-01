Yongnuo YNLUX200 KIT 2700-6500К осветитель 200 Вт светодиодный COB

Описание

Кулер активного охлаждения прогоняет воздух через все важные элементы, обеспечивая равномерную теплоотдачу. Интеллектуальная система сама распределит нагрузку, а низкий уровень шума всего в 25 дБ, позволяет записывать звук прямо со сцены.

Панель управления перенесена на боковую сторону, а большой дисплей поможет в настройке параметров. Также предусмотрена возможность контролировать LUX200 через фирменное приложение прямо с экрана смартфона.

Характеристики: