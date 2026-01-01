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Yongnuo YNLUX200 KIT 2700-6500К осветитель 200 Вт светодиодный COB
Yongnuo YNLUX200 KIT 2700-6500К осветитель 200 Вт светодиодный COB
Yongnuo YNLUX200 KIT 2700-6500К осветитель 200 Вт светодиодный COB

Yongnuo YNLUX200 KIT 2700-6500К осветитель 200 Вт светодиодный COB

Yongnuo
Артикул: MTG-2332

Yongnuo YNLUX200 KIT 2700-6500К осветитель 200 Вт светодиодный COB. Мощность до 200 Вт. Байонет Bowens, а также несколько встроенных FX режимов для создания видео эффектов. В комплектацию LUX200 входит рефлектор, для создания более яркого светового потока. Для подключения питания можно воспользоваться сетевым адаптером при работе в студии, либо батарейной рукояткой на два аккумулятора NP-F для автономности. Бережно и удобно хранить набор оборудования поможет кейс. 

Описание

Кулер активного охлаждения прогоняет воздух через все важные элементы, обеспечивая равномерную теплоотдачу. Интеллектуальная система сама распределит нагрузку, а низкий уровень шума всего в 25 дБ, позволяет записывать звук прямо со сцены.

Панель управления перенесена на боковую сторону, а большой дисплей поможет в настройке параметров. Также предусмотрена возможность контролировать LUX200 через фирменное приложение прямо с экрана смартфона.

Характеристики:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 200 Вт
  • Диапазон цветовой температуры : 2700 — 6500 К
  • RGB режим : Нет
  • TLCI : 96
  • R9 : 96
  • TM-30 Rf : 94
  • TM-30 Rg : 103
  • Яркость : 8440 лк
  • Угол светового потока : 110 °
  • Питание : сетевой адаптер, NP-F950/970/990 х2
  • Вход : 24В, 8.33А
  • Дополнительные функции : управление через приложение
  • Габариты : 180 × 125 × 125 мм
  • ВНИМАНИЕ : аккумуляторы не входят в комплект
  • Байонет насадки : Bowens
  • Уровень собственного шума : 25 дБ
  • Вес : 4600 г

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель
  • батарейная рукоятка
  • сетевой адаптер
  • сетевой кабель
  • кейс

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