Yongnuo YNLUX200 KIT 2700-6500К осветитель 200 Вт светодиодный COB

Кулер активного охлаждения прогоняет воздух через все важные элементы, обеспечивая равномерную теплоотдачу. Интеллектуальная система сама распределит нагрузку, а низкий уровень шума всего в 25 дБ, позволяет записывать звук прямо со сцены.
Панель управления перенесена на боковую сторону, а большой дисплей поможет в настройке параметров. Также предусмотрена возможность контролировать LUX200 через фирменное приложение прямо с экрана смартфона.
Характеристики:
- Вид осветителя : моноблок
- Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) : 200 Вт
- Диапазон цветовой температуры : 2700 — 6500 К
- RGB режим : Нет
- TLCI : 96
- R9 : 96
- TM-30 Rf : 94
- TM-30 Rg : 103
- Яркость : 8440 лк
- Угол светового потока : 110 °
- Питание : сетевой адаптер, NP-F950/970/990 х2
- Вход : 24В, 8.33А
- Дополнительные функции : управление через приложение
- Габариты : 180 × 125 × 125 мм
- ВНИМАНИЕ : аккумуляторы не входят в комплект
- Байонет насадки : Bowens
- Уровень собственного шума : 25 дБ
- Вес : 4600 г