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Yongnuo YNLUX100 KIT 5600К осветитель 100 Вт светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 KIT 5600К осветитель 100 Вт светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 KIT 5600К осветитель 100 Вт светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 KIT 5600К осветитель 100 Вт светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 KIT 5600К осветитель 100 Вт светодиодный COB
Yongnuo YNLUX100 KIT 5600К осветитель 100 Вт светодиодный COB

Yongnuo YNLUX100 KIT 5600К осветитель 100 Вт светодиодный COB

Yongnuo
Артикул: MTG-2333

Yongnuo YNLUX100 KIT 5600К осветитель 100 Вт светодиодный COB. Компактный моноблок в форме куба с тщательно продуманной конструкцией. Мощность в 100Вт и высоким индексом цветопередачи 95. Байонет Bowens даёт возможность установить любую соответствующую насадку. Поставляется с кейсом и рефлектором. 

Описание

Активное охлаждение обеспечивает хорошую продуктивность при низком шуме, всего в 20 дБ. При необходимости охлаждение можно отключить, и LUX100 станет полностью бесшумным.

В комплектацию LUX100 входит специальная рукоятка с адаптером для двух батарей стандарта NP-F. С их помощью можно обеспечить автономное питание осветителя на мощности до 60 Вт. Также аксессуар имеет крепление для стойки, что позволяет снимать не только с рук, но и в студии. 

Характеристики:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 100 Вт
  • Светодиоды : 1 шт
  • Диапазон цветовой температуры : 5600
  • RGB режим : Нет
  • CRI : 95
  • Яркость : 12188 лк
  • Угол светового потока : 110 °
  • Питание : сетевой адаптер, NP-F х2
  • Вход : 19В/5А
  • Дополнительные функции : управление через приложение
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Каналы : 256
  • Габариты : 120 × 120 × 125 мм
  • Вес : 699 г
  • Байонет насадки : Bowens
  • Уровень собственного шума : 25 дБ
  • Вес : 3800 г

Комплектация

  • осветитель
  • рукоятка - батарейный адаптер
  • отражатель
  • сетевой адаптер
  • кейс с кодовым замком

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