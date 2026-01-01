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YongNuo YN900 осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K

YongNuo YN900 осветитель светодиодный со сменной температурой 3200-5500K

Yongnuo
Артикул: NVF-9881

YongNuo YN900 - осветитель кольцевой с возможность изменить температуру от 3200 до 5500 K.

Мощный осветитель для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 900 светодиодов, 450 диодов с цветовой температурой 5500K и 450 диодов с температурой 3200K.

Описание

Прибор оборудован диммером, который помогает сделать настройку яркости точно и аккуратно. Передняя рассеивающая панель оборудована магнитными держателями, что удобно для быстрой установки.

Осветитель имеет беспроводной восьмиканальный пульт ДУ на 2,4 Ггц и мобильное приложение для смартфона, работающего под управлением IOS/ANDROID, что помогает удаленно включать-выключать прибор и управлять световым потоком. 

Прибор может работать от литий-ионных аккумуляторов типа Sony NP-F (либо аналогов этих аккумуляторов), которые приобретаются отдельно, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 19V 5A DC (приобретается отдельно).

Универсальный пульт ДУ, используемый для управления, имеет 8 каналов, что позволяет управлять восемью разными приборами раздельно. Приложение для смартфона, фактически дублирует функции пульта ДУ и предоставляет те же возможности.Электронная система позволяет не только экономить заряд батарей, но и отслеживать остаточную емкость во время работы.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 900
  • цветовая температура, К - 3200-5500
  • диммер - да 
  • световой поток - 7200 Лм
  • мощность - 54W
  • размер, см - 26х18,8х4,8
  • угол освещения, град. - 55
  • вес, кг - 1,48

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