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YongNuo YN760 осветитель светодиодный 8000LM для фото и видео
YongNuo YN760 осветитель светодиодный 8000LM для фото и видео
YongNuo YN760 осветитель светодиодный 8000LM для фото и видео
YongNuo YN760 осветитель светодиодный 8000LM для фото и видео

YongNuo YN760 осветитель светодиодный 8000LM для фото и видео

Yongnuo
Артикул: NVF-8139

YongNuo YN760 – профессиональный студийный осветитель с широким функционалом и безупречным качеством освещения.

Источник света высококачественный сверхяркий светодиод мощностью 80 Вт, обеспечивающий световой поток 8000 Люмен с цветовой температурой 5500 К и коэффициентом цветопередачи CRI более 95. Размер, см – 25,5х23х22. Байонет Elinchrom-Quadra (mini).

Описание

Компактная модель фиксируется на стандартную стойку с возможностью изменения угла наклона. На задней панели предусмотрен вентилятор, гарантирующий длительную и надежную работу осветителя, регулятор яркости с диапазоном от 1 до 100% и большой экран для отображения текущего значения яркости. Предусмотрена поддержка беспроводного пульта дистанционного управления с дистанцией срабатывания до 15 м, позволяющего включить, выключить и регулировать яркость осветителя. Независимо от положения регулятора цветовая температура и стабильность светового потока не меняются.Модель может питаться как от сетевого адаптера, так и от 2-х или 4-х литиевых батарей типа Sony NP-F.

Внимание! Блок питания и аккумуляторы в комплектацию не входят и приобретаются отдельно.

Комплектация

  • Осветитель.
  • Сумка с ремнем.
  • Просветный мини зонтик.
  • Зарядное устройство для двух аккумуляторов типа Sony NP.
  • Пульт ДУ.
  • Рукоятка.

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