YongNuo YN760 осветитель светодиодный 8000LM для фото и видео

Описание

Компактная модель фиксируется на стандартную стойку с возможностью изменения угла наклона. На задней панели предусмотрен вентилятор, гарантирующий длительную и надежную работу осветителя, регулятор яркости с диапазоном от 1 до 100% и большой экран для отображения текущего значения яркости. Предусмотрена поддержка беспроводного пульта дистанционного управления с дистанцией срабатывания до 15 м, позволяющего включить, выключить и регулировать яркость осветителя. Независимо от положения регулятора цветовая температура и стабильность светового потока не меняются.Модель может питаться как от сетевого адаптера, так и от 2-х или 4-х литиевых батарей типа Sony NP-F.

Внимание! Блок питания и аккумуляторы в комплектацию не входят и приобретаются отдельно.