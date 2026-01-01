YongNuo YN100LED осветитель светодиодный для фото- и видеокамер

Питание осуществляется от сети 110-220 В через оригинальный адаптер Yongnuo YN760. Для крепления на стойки предусмотрена стандартная резьба 1/4 дюйма.
Подстройка яркости свечения производится двумя способами, режим процентного отображения (диапазон регулировки 10% – 100% с шагом в 1%). Режим пропорционального отображения (диапазон регулировки 1/16 – 1/1 с шагом 0,3).Прибор имеет пассивное бесшумное охлаждение. Управление может производиться со смартфона по Bluetooth с помощью приложения.
Характеристики:
- мощность, Вт – 100
- электропитание – постоянного тока (24В 5А)
- цветовая температура, К – 5500k±200
- индекс цветопередачи – ≥ 90
- индекс цветопередачи – 50-60
- максимальный световой поток, Лм – 13000
- регулирование мощности – 10-100%
- частота, ГГц – 2,4
- канал – 16 (CH1-CH16)
- группы – 6 (A/B/C/D/E/F)
- размер, мм – 200х132х253
- вес, кг – 1,15