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YongNuo YN100LED осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN100LED осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN100LED осветитель светодиодный для фото- и видеокамер
YongNuo YN100LED осветитель светодиодный для фото- и видеокамер

YongNuo YN100LED осветитель светодиодный для фото- и видеокамер

Yongnuo
Артикул: NVF-8138

YongNuo YN100LED – осветитель светодиодный с пассивным охлаждением и одним мощным диодом для фото- и видеокамер.

Цветовая температура 5500 К. Байонет Bowens.

Описание

Питание осуществляется от сети 110-220 В через оригинальный адаптер Yongnuo YN760. Для крепления на стойки предусмотрена стандартная резьба 1/4 дюйма.

Подстройка яркости свечения производится двумя способами, режим процентного отображения (диапазон регулировки 10% – 100% с шагом в 1%). Режим пропорционального отображения (диапазон регулировки 1/16 – 1/1 с шагом 0,3).Прибор имеет пассивное бесшумное охлаждение. Управление может производиться со смартфона по Bluetooth с помощью приложения.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 100
  • электропитание – постоянного тока (24В 5А)
  • цветовая температура, К – 5500k±200
  • индекс цветопередачи – ≥ 90
  • индекс цветопередачи – 50-60
  • максимальный световой поток, Лм – 13000
  • регулирование мощности – 10-100%
  • частота, ГГц – 2,4
  • канал – 16 (CH1-CH16)
  • группы – 6 (A/B/C/D/E/F)
  • размер, мм – 200х132х253
  • вес, кг – 1,15

Комплектация

  • Осветитель YongNuo YN100LED – 1 шт.
  • Пульт ДУ – 1 шт.
  • Адаптер питания – 1 шт.
  • Регулировочный винт – 1 шт.
  • Диффузор – 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
  • Гарантийный талон – 1 шт.

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в наличии 4-10 шт

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1 400 ₽
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