YongNuo YN100LED осветитель светодиодный для фото- и видеокамер

Описание

Питание осуществляется от сети 110-220 В через оригинальный адаптер Yongnuo YN760. Для крепления на стойки предусмотрена стандартная резьба 1/4 дюйма.

Подстройка яркости свечения производится двумя способами, режим процентного отображения (диапазон регулировки 10% – 100% с шагом в 1%). Режим пропорционального отображения (диапазон регулировки 1/16 – 1/1 с шагом 0,3).Прибор имеет пассивное бесшумное охлаждение. Управление может производиться со смартфона по Bluetooth с помощью приложения.

Характеристики: