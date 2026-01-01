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Wellmaking H-180W светодиодный свет 180 Вт DMX со шторками
Wellmaking H-180W светодиодный свет 180 Вт DMX со шторками
Wellmaking H-180W светодиодный свет 180 Вт DMX со шторками
Wellmaking H-180W светодиодный свет 180 Вт DMX со шторками
Wellmaking H-180W светодиодный свет 180 Вт DMX со шторками
Wellmaking H-180W светодиодный свет 180 Вт DMX со шторками
Wellmaking H-180W светодиодный свет 180 Вт DMX со шторками

Wellmaking H-180W светодиодный свет 180 Вт DMX со шторками

Wellmaking
Артикул: DAN-9658

Wellmaking H-180W светодиодный свет 180 Вт DMX со шторками.

Студийный профессиональный светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой от 2800 до 7000 К. Мощность - 180 Вт.

Описание

Прибор имеет плавную регулировку мощности света и цветовой температуры.  Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом с помощью крепления типа лира или подвешивается на потолочную систему. Питание от сети или от 2-ух аккумуляторов типа V- mount. Дистанционное управление осуществляется при помощи разъемов DMX по стандартному протоколу DMX-512.  

На панели управления предусмотрены кнопки быстрого включения часто используемой цветовой температуры - 2800, 3500, 4500, 5500, 6500 К. 

Размеры панели 70х31х8 см. В конструкции предусмотрены 4 шторки.  Вес прибора без блока питания 5,6 кг. 

Характеристики:

  • мощность прибора - 180 Вт
  • цветовая температура - от 2800 до 7000 К
  • CRI - 95%
  • вес - 5600 гр

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