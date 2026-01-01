Wellmaking H-180W светодиодный свет 180 Вт DMX со шторками.

Описание

Прибор имеет плавную регулировку мощности света и цветовой температуры. Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом с помощью крепления типа лира или подвешивается на потолочную систему. Питание от сети или от 2-ух аккумуляторов типа V- mount. Дистанционное управление осуществляется при помощи разъемов DMX по стандартному протоколу DMX-512.



На панели управления предусмотрены кнопки быстрого включения часто используемой цветовой температуры - 2800, 3500, 4500, 5500, 6500 К.

Размеры панели 70х31х8 см. В конструкции предусмотрены 4 шторки. Вес прибора без блока питания 5,6 кг.

Характеристики:

