Smartum LED-1150MS светодиодный осветитель

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Smartum LED-1150MS – светодиодный сверхяркий осветитель на 1150 светодиодов для фото или видеосъемки. Суммарная светоотдача 7800 Лм. Может работать с другими аналогичными лампами в составе модульной конструкции и использоваться в качестве дополнительного источника света, чтобы достичь оптимального освещения и профессионального эффекта съемки. Цветовая температура, К – 5600 +-200.
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