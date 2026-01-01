Smartum LED-1150MS светодиодный осветитель

Артикул: NVF-7629

Smartum LED-1150MS – светодиодный сверхяркий осветитель на 1150 светодиодов для фото или видеосъемки. Суммарная светоотдача 7800 Лм. Может работать с другими аналогичными лампами в составе модульной конструкции и использоваться в качестве дополнительного источника света, чтобы достичь оптимального освещения и профессионального эффекта съемки. Цветовая температура, К – 5600 +-200.