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Smartum FLV-P416CL светодиодный осветитель

Smartum FLV-P416CL светодиодный осветитель

Smartum
Артикул: NVF-7638

Smartum FLV-P416CL – светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки, с возможностью установки на камеру. С успехом используется фотографами в постановочных студийных или выездных фотосессиях. Четыреста шестнадцать светодиодов производят мягкое и равномерное освещение, добиться которого с помощь других средств довольно сложно.

Описание

Осветитель имеет систему плавной регулировки яркости от 5 до 100%. На задней панели расположен информативный 3,5-дюймовый ЖК-дисплей. Питание прибора осуществляется за счет двух батарейных блоков по 6 батарей АА или через сетевой адаптер переменного тока АС (12 -15 В). Батареи и сетевой адаптер в комплект не входят.

Характеристики:

  • количество светодиодов – 416
  • размер, см – 22,5x13,5x3,5
  • направленность, град. – 63
  • выходная мощность – 41,6W/5324 Люмен (1 м)
  • цветовая температура, К – 5600/3200
  • плавная регулировка яркости – да (от 5% до 100%)
  • дисплей – да (3,5 дюйма)

  

Комплектация

  • Светодиодный осветитель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.
  • Просветной фильтр – 1 шт.
  • Держатель для горячего башмака – 1 шт.
  • Блок для 6 батарей АА (1.5 или 1.2V) – 2 шт.

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