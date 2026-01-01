Smartum FLV-P416CL светодиодный осветитель

Осветитель имеет систему плавной регулировки яркости от 5 до 100%. На задней панели расположен информативный 3,5-дюймовый ЖК-дисплей. Питание прибора осуществляется за счет двух батарейных блоков по 6 батарей АА или через сетевой адаптер переменного тока АС (12 -15 В). Батареи и сетевой адаптер в комплект не входят.
Характеристики:
- количество светодиодов – 416
- размер, см – 22,5x13,5x3,5
- направленность, град. – 63
- выходная мощность – 41,6W/5324 Люмен (1 м)
- цветовая температура, К – 5600/3200
- плавная регулировка яркости – да (от 5% до 100%)
- дисплей – да (3,5 дюйма)