Артикул: NVF-7638

Smartum FLV-P416CL – светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки, с возможностью установки на камеру. С успехом используется фотографами в постановочных студийных или выездных фотосессиях. Четыреста шестнадцать светодиодов производят мягкое и равномерное освещение, добиться которого с помощь других средств довольно сложно.