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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Smartum FLED-2 – диодный осветитель с двумя светодиодными трубками. Горизонтальная панель диодного освещения также оснащена шторками. Мощность, Вт – 2X18=36. Цветовая температура, К – 5500. Напряжение, В – 230. Размер панели, см – 21x60x5,4.
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