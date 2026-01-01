SmallRig 3286B P96 Video LED Light осветитель светодиодный

Артикул: OLE-2608

Компактный светодиодный осветитель в виде мини-панели мощностью 5 Вт содержит 96 светодиодов. Цветовая температура 2700-6500К, CRI 95+, регулировка мощности 0%-100%. Освещенность на расстоянии 1 м 150 люкс. Встроенный литий-ионный аккмулятор 2200 мАч. Устанавливается непосредственно на камеру и клетку через гнездо для холодного башмака или на крепление для холодного башмака сбоку клетки для камеры. Возможно соединение нескольких осветителей между собой.