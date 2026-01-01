SmallRig 3286B P96 Video LED Light осветитель светодиодный

Характеристики:
- Мощность 5 Вт
- Цветовая температура от 2700 до 6500 К
- CRI 95
- Освещенность 1100 люкс на расстоянии 0,3 м;400 люкс на расстоянии 0,5 м; 150 люкс на расстоянии 1 м
- Регулировка мощности от 0 до 100% (непрерывное)
- Количество светодиодов 96
- Литий-ионный аккумулятор 2200 мАч
- Время работы от аккумулятора от 1,75 до 13,5 часов
- Рабочее напряжение 3,7 В постоянного тока
- Разъем питания USB Type-C
- Источник питания Адаптер переменного тока, внешняя батарея
- Тип крепления: холодный башмак
- Размеры 89 x 72 x 31 мм
- Вес 103 г