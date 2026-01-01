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SmallRig 3286B P96 Video LED Light осветитель светодиодный
SmallRig 3286B P96 Video LED Light осветитель светодиодный
SmallRig 3286B P96 Video LED Light осветитель светодиодный
SmallRig 3286B P96 Video LED Light осветитель светодиодный
SmallRig 3286B P96 Video LED Light осветитель светодиодный

SmallRig 3286B P96 Video LED Light осветитель светодиодный

SmallRig
Артикул: OLE-2608

Компактный светодиодный осветитель в виде мини-панели мощностью 5 Вт содержит 96 светодиодов. Цветовая температура 2700-6500К, CRI 95+, регулировка мощности 0%-100%. Освещенность на расстоянии 1 м 150 люкс. Встроенный литий-ионный аккмулятор 2200 мАч. Устанавливается непосредственно на камеру и клетку через гнездо для холодного башмака или на крепление для холодного башмака сбоку клетки для камеры. Возможно соединение нескольких осветителей между собой.

Описание

Характеристики:

  • Мощность 5 Вт
  • Цветовая температура от 2700 до 6500 К
  • CRI 95
  • Освещенность 1100 люкс на расстоянии 0,3 м;400 люкс на расстоянии 0,5 м; 150 люкс на расстоянии 1 м
  • Регулировка мощности от 0 до 100% (непрерывное)
  • Количество светодиодов 96
  • Литий-ионный аккумулятор 2200 мАч
  • Время работы от аккумулятора от 1,75 до 13,5 часов
  • Рабочее напряжение 3,7 В постоянного тока
  • Разъем питания USB Type-C
  • Источник питания Адаптер переменного тока, внешняя батарея
  • Тип крепления: холодный башмак
  • Размеры 89 x 72 x 31 мм
  • Вес  103 г

Комплектация

  • светодиодный светильник
  • USB-кабель для зарядки типа C
  • Руководство по эксплуатации

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Универсальный держатель SmallRig 2164 с зажимом.

Шарнирный держатель, позволяет устанавливать дополнительное оборудование с резьбовым соединением 1/4" на риги, стойки и перекладины. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, мониторов, микрофона и т.д. Изготовлен из алюминиевого сплава. Фиксируется винтовым зажимом. Может быть установлен на трубы диаметром от 15 до 40 мм. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Размер - 137х86х20 мм. Вес - 246 г.

1 640 ₽
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