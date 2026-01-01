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Rotolight (R401) RL48 Creative Colour Kit V2 LED осветитель кольцевой

Rotolight (R401) RL48 Creative Colour Kit V2 LED осветитель кольцевой

Rotolight
Артикул: DAN-2605

Комплект осветитель кольцевой Rotolight (R401) RL48 Creative Colour Kit V2 LED и цветные фильтры.

Комплект включает в себя светодиодный, кольцевой осветитель, идеально подходящий для портретной и макросъемки, или для видеожурналистики и съемок интервью.

Описание

Осветитель создает постоянный свет без мерцания с превосходной цветопередачей (индекс цветопередачи (CRI) >91). 

В его комплектацию включены гелевые светофильтры Lee для корректировки цветовой температуры, яркости, рассеивания света и исключения зеленоватого оттенка. Также в комплект поставки входит набор из 10 цветных фильтров для создания спецэффектов.

Адаптер для установки осветителя на стойку прикрепляется к крепежной резьбе 1/4" на штатив к башмаку для аксессуаров или горячему башмаку.

Комплект упакован в сумку для ношения на поясе.

Элементы питания в комплект не входят.

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