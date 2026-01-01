Rotolight (R401) RL48 Creative Colour Kit V2 LED осветитель кольцевой

Описание

Осветитель создает постоянный свет без мерцания с превосходной цветопередачей (индекс цветопередачи (CRI) >91).

В его комплектацию включены гелевые светофильтры Lee для корректировки цветовой температуры, яркости, рассеивания света и исключения зеленоватого оттенка. Также в комплект поставки входит набор из 10 цветных фильтров для создания спецэффектов.

Адаптер для установки осветителя на стойку прикрепляется к крепежной резьбе 1/4" на штатив к башмаку для аксессуаров или горячему башмаку.

Комплект упакован в сумку для ношения на поясе.

Элементы питания в комплект не входят.