Rotolight (R300) Anova PRO2 Bi Colour 50° degree LED осветитель светодиодный

Описание

В приборе применена технология Accu-Colour™: CRI = 96 (цветопередача) R15 Skintone = 99 (цветопередача тонов кожи) TLCI = 91 (согласованность телевизионного освещения). Осветитель имеет встроенный дисплей и регулируемую цветовую температуру в диапазоне от 3150 до 6300 K.

Управление локальное, или по встроенному протоколу DMX. Монтируется прибор с помощью крепежной скобы стандарта TVMP или входящего в комплект хомута. Также доступно крепление для осветительного прибора Custom 6/7 light mount.

Питание осуществляется от аккумулятор V-Lock или от электросети, энергопотребление 72 Вт при полной мощности - лучший в отрасли показатель энергопотребления.

В комплекте с осветителем поставляется набор фильтров: 216 full Diffuser, 250 Medium Diffuser; фильтр с «косметическим» эффектом персикового тона кожи 184 Cosmetic Peach, 279 1/8 Minus Green.