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Rotolight (R200) AEOS LED light ultra thin location LED осветитель
Rotolight (R200) AEOS LED light ultra thin location LED осветитель
Rotolight (R200) AEOS LED light ultra thin location LED осветитель

Rotolight (R200) AEOS LED light ultra thin location LED осветитель

Rotolight
Артикул: DAN-2617

Светодиодный осветитель Rotolight (R200) AEOS LED.

Rotolight AEOS революционный светодиодный осветительный прибор, объединяющий в себе преимущества постоянного света и гибкость импульсного света с функцией высокоскоростной синхронизации (HSS), для большей мощности или чтобы заморозить движения.

Описание

В приборе применена технология Accu-Colour™: CRI = 96 (цветопередача) R15 Skintone = 98 (цветопередача тонов кожи) TLCI = 91 (согласованность телевизионного освещения). Осветитель имеет встроенный дисплей и регулируемую цветовую температуру в диапазоне от 3150 до 6300 K.

Управление локальное, по встроенному протоколу DMX или через кабель PC sync (вспышка). Монтируется прибор через встроенные крепления для штатива 1/4", или входящую в комплект профессиональную шаровая голову 360° (крепежная резьба - на выбор  3/8 или 1/4"). Прибор оборудован встроенными алюминиевыми рукоятками.

Питание осуществляется от аккумулятор V-Lock или от электросети, энергопотребление 42 Вт при полной мощности. Аккумулятор в комплект не входит!

В комплекте с осветителем поставляется набор фильтров: 216 full Diffuser, 250 Medium Diffuser, 184 Cosmetic Peach, 279 1/8 Magenta.

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30 890 ₽
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